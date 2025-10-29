FAMOSOS

Efeito Vini Jr.? Virginia Fonseca vira a 3ª mulher mais seguida do Brasil no Instagram

Influenciadora ultrapassou Larissa Manoela; veja ranking

Giuliana Mancini

Publicado em 29 de outubro de 2025 às 12:44

Virgínia Fonseca em post no Instagram Crédito: Reprodução/Instagram

Virginia Fonseca agora é a terceira mulher mais seguida do Brasil no Instagram. A influenciadora era a quarta representante do ranking, mas ultrapassou Larissa Manoela e entrou no top 3. Agora, a apresentadora do 'Sabadou', do SBT, está atrás apenas de Anitta e Tatá Werneck.

A explosão maior de seguidores veio na última terça-feira (28), após Virginia assumir publicamente o namoro com Vini Jr., jogador do Real Madrid e Seleção Brasileira. Em apenas um dia, depois da postagem romântica que movimentou as redes sociais, ela ganhou mais de 400 mil novos seguidores.

Virginia e Vini Jr. assumem namoro 1 de 4

Atualmente, Virginia tem 53,6 milhões de seguidores, passando os 53,4 milhões de Larissa Manoela. Tatá Werneck, a segunda na listagem, tem 56,3 milhões. Já Anitta, a líder, acumula 63,2 milhões.

Em um ranking geral do Brasil, levando em conta homens e mulheres, Virginia é a 8ª pessoa mais seguida do Instagram. Já Vini Jr. é o 6º. O número 1 é o jogador Neymar, com 231 milhões de seguidores.

Brasileiros mais seguidos no Instagram:

1: Neymar (jogador): 231 milhões

2: Ronaldinho Gaúcho (ex-jogador): 77,8 milhões

3: Marcelo Vieira (ex-jogador): 68,6 milhões

4: Anitta (cantora): 63,2 milhões

5: Whindersson Nunes (humorista): 57,1 milhões

6: Vini Jr. (jogador): 56,7 milhões

7: Tatá Werneck (atriz): 56,3 milhões

8: Virginia Fonseca (influenciadora): 53,6 milhões

9: Larissa Manoela (atriz): 53,4 milhões

10: Maisa (atriz): 48,2 milhões