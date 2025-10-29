Efeito Vini Jr.? Virginia Fonseca vira a 3ª mulher mais seguida do Brasil no Instagram

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 29 de outubro de 2025 às 12:44
Virginia Fonseca agora é a terceira mulher mais seguida do Brasil no Instagram. A influenciadora era a quarta representante do ranking, mas ultrapassou Larissa Manoela e entrou no top 3. Agora, a apresentadora do 'Sabadou', do SBT, está atrás apenas de Anitta e Tatá Werneck.
A explosão maior de seguidores veio na última terça-feira (28), após Virginia assumir publicamente o namoro com Vini Jr., jogador do Real Madrid e Seleção Brasileira. Em apenas um dia, depois da postagem romântica que movimentou as redes sociais, ela ganhou mais de 400 mil novos seguidores.
Virginia e Vini Jr. assumem namoro
Atualmente, Virginia tem 53,6 milhões de seguidores, passando os 53,4 milhões de Larissa Manoela. Tatá Werneck, a segunda na listagem, tem 56,3 milhões. Já Anitta, a líder, acumula 63,2 milhões.
Em um ranking geral do Brasil, levando em conta homens e mulheres, Virginia é a 8ª pessoa mais seguida do Instagram. Já Vini Jr. é o 6º. O número 1 é o jogador Neymar, com 231 milhões de seguidores.
Brasileiros mais seguidos no Instagram:
1: Neymar (jogador): 231 milhões
2: Ronaldinho Gaúcho (ex-jogador): 77,8 milhões
3: Marcelo Vieira (ex-jogador): 68,6 milhões
4: Anitta (cantora): 63,2 milhões
5: Whindersson Nunes (humorista): 57,1 milhões
6: Vini Jr. (jogador): 56,7 milhões
7: Tatá Werneck (atriz): 56,3 milhões
8: Virginia Fonseca (influenciadora): 53,6 milhões
9: Larissa Manoela (atriz): 53,4 milhões
10: Maisa (atriz): 48,2 milhões
Vini Jr. e Virginia Fonseca