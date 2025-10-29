Acesse sua conta
Efeito Vini Jr.? Virginia Fonseca vira a 3ª mulher mais seguida do Brasil no Instagram

Influenciadora ultrapassou Larissa Manoela; veja ranking

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 29 de outubro de 2025 às 12:44

Virgínia Fonseca em post no Instagram
Virgínia Fonseca em post no Instagram Crédito: Reprodução/Instagram

Virginia Fonseca agora é a terceira mulher mais seguida do Brasil no Instagram. A influenciadora era a quarta representante do ranking, mas ultrapassou Larissa Manoela e entrou no top 3. Agora, a apresentadora do 'Sabadou', do SBT, está atrás apenas de Anitta e Tatá Werneck.

A explosão maior de seguidores veio na última terça-feira (28), após Virginia assumir publicamente o namoro com Vini Jr., jogador do Real Madrid e Seleção Brasileira. Em apenas um dia, depois da postagem romântica que movimentou as redes sociais, ela ganhou mais de 400 mil novos seguidores.

Atualmente, Virginia tem 53,6 milhões de seguidores, passando os 53,4 milhões de Larissa Manoela. Tatá Werneck, a segunda na listagem, tem 56,3 milhões. Já Anitta, a líder, acumula 63,2 milhões.

Em um ranking geral do Brasil, levando em conta homens e mulheres, Virginia é a 8ª pessoa mais seguida do Instagram. Já Vini Jr. é o 6º. O número 1 é o jogador Neymar, com 231 milhões de seguidores.

Brasileiros mais seguidos no Instagram:

1: Neymar (jogador): 231 milhões

2: Ronaldinho Gaúcho (ex-jogador): 77,8 milhões

3: Marcelo Vieira (ex-jogador): 68,6 milhões

4: Anitta (cantora): 63,2 milhões

5: Whindersson Nunes (humorista): 57,1 milhões

6: Vini Jr. (jogador): 56,7 milhões

7: Tatá Werneck (atriz): 56,3 milhões

8: Virginia Fonseca (influenciadora): 53,6 milhões

9: Larissa Manoela (atriz): 53,4 milhões

10: Maisa (atriz): 48,2 milhões

