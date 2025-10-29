Acesse sua conta
Mirela Janis e Yugnir sofrem assalto em São Paulo: 'Pensei que a gente fosse morrer'

Casal foi rendido dentro do carro; influenciadora disse que criminoso 'colocou uma arma na cabeça' do marido

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 29 de outubro de 2025 às 09:52

Mirela Janis e o marido, Yugnir foram assaltados em São Paulo
Mirela Janis e Yugnir foram assaltados em São Paulo Crédito: Reprodução

Mirela Janis desabafou sobre os momentos de terror que viveu na noite da última terça-feira (28), em São Paulo. A influenciadora contou nas redes sociais que foi vítima de assalto à mão armada junto do marido, o empresário Yugnir Ângelo. Ela apareceu aos prantos no Instagram para relatar o que aconteceu.

"Meus cremosos, vocês não têm ideia do que acabou de acontecer com a gente. A gente saiu de casa aqui em São Paulo de carro, e um homem colocou uma arma na cabeça do boyzinho (forma que Mirela chama o marido). Levou o celular, as joias, levou tudo", afirmou.

Mirela Janis e Yugnir foram assaltados em São Paulo

"Só que isso nem é o pior. O problema foi o nervoso, eu realmente achei que a gente fosse morrer. Ele levou os anéis, levou tudo, tudo. Se alguém receber alguma mensagem no WhatsApp pelo celular do Yugner, é por causa disso. Mas, graças a Deus, a gente está bem", completou.

Em seguida, a influenciadora, um pouco mais calma, publicou mais alguns vídeos detalhando melhor como aconteceu o crime. "Pessoal, me perdoem, eu estava muito nervosa quando gravei o story. Mas explicando melhor pra vocês: a gente está super bem, graças a Deus! O Deus vivo, o Deus de Israel, dá livramento, gente. Ele dá mesmo! Quero contar pra vocês, e o Yugner é minha testemunha, que eu tinha sonhado com algo assim, sabe?", falou.

"A gente orou, repreendeu e pediu pra Deus nos livrar. Hoje, quando o Yugner acordou, ele disse: ‘Ah, não vamos sair de carro, não. Vamos de Uber, tô com uma sensação estranha e ainda tá chovendo.’ E assim fizemos, fomos resolver as coisas de Uber. Mas agora à noite, quando decidimos sair de carro, acabou acontecendo isso", completou Mirela.

A influenciadora contou que ela e o marido estavam no carro, na Av. Faria Lima, quando um homem armado apontou o revólver e mandou abaixar o vidro. "Apontou para a cabeça dele e começou a gritar: ‘Quer morrer? Passa tudo, passa tudo!’ O Yugner começou a tirar a pulseira, entregar o celular... e ele ainda perguntava: ‘Qual é a senha?'", desabafou.

Mirela Janis

"O Yugner, nervoso com uma arma apontada para a cabeça, não conseguia lembrar. O homem levou até a aliança de casamento. Eu, desesperada, ainda tentei falar com ele: ‘Amigo, calma! A gente vai te entregar tudo, tenha misericórdia da nossa vida'", continuou Mirela.

"Aí a gente acabou passando as senhas. Eu joguei minha aliança, mas ele não conseguiu levar — graças a Deus. Durante todo o tempo, ele repetia as ameaças e perguntava se a gente queria morrer. Eu só pensava: ‘Senhor, nos cobre com o Teu sangue, não deixa que a gente morra'", completou.

Mirela disse que se sentiu completamente vulnerável, e só conseguia pensar: "Deus, não deixa ele fazer nada com o Yugner nem comigo, não deixa a gente morrer". Ela também relatou que, após pegar a senha, o assaltante mandou o casal acelerar e não olhar para trás.

"Mas Deus nos livrou. No meu sonho, o pior acontecia, e foi justamente essa semana passada. Graças a Deus, tudo terminou bem. Toda honra e glória a Ele, porque hoje em dia tem gente que tira a vida dos outros por qualquer coisa. Estamos bem, e isso é o mais importante, bem material a gente recupera depois", finalizou.

