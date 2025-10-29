ENTENDA

Reação da mãe de Virginia ao namoro da filha com Vini Jr repercute nas redes sociais

Gesto de Margareth Serrão levantou comentários nas redes sociais de que ela gostava mais do ex-genro

Felipe Sena

Publicado em 29 de outubro de 2025 às 17:00

Getso de Margareth Serrão virou assunto nas redes sociais Crédito: Reprodução | Instagram

Após muito vai e vem e polêmicas, Virginia e Vini Jr oficializaram o namoro com uma foto que chamou atenção nas redes sociais, mas um detalhe também ficou evidente. A mãe da influenciadora, Margareth Serrão, teria se limitado apenas a curtir a publicação, sem deixar comentários, mensagens de apoio ao novo casal ou repercussão em suas redes sociais.

A postura de Margareth virou assunto rapidamente nas redes sociais, inclusive, seguidores chegaram a relembrar que quando o anúncio do relacionamento foi com Zé Felipe, a mãe do empresário comemorou de forma mais alegre a união do casal.

“Quando foi com o Zé ela até soltou no Instagram, esse aí não fez nem muita questão”, observou uma seguidora nas redes sociais. A postura de Margareth também repercutiu nas páginas de fofoca. “Ela sempre vai amar ele [Zé Felipe] porque eles tiveram momentos maravilhosos juntos que nada pode apagar”, escreveu uma seguidora nas redes sociais.

“Mãe sabe de tudo, inclusive que não vai dar em nada”, comentou outra de maneira direta. Além disso, os internautas destacaram a relação de carinho de Margareth com o ex-genro. “Ainda não está aceitando a separação e ficar longe do Zé, ela gosta muito dele”, escreveu uma pessoa.

“A mãe da Virginia foi a que mais sofreu nessa história da separação. Fã do Leonardo, apaixonada pelo Zé Felipe, está sofrendo até hoje pela separação. Ela estava vivendo um sonho, e foi acordada. Que Deus console ela, de verdade! Uma boa pessoa!”, escreveu uma seguidora nas redes sociais.