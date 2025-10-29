Acesse sua conta
Reação da mãe de Virginia ao namoro da filha com Vini Jr repercute nas redes sociais

Gesto de Margareth Serrão levantou comentários nas redes sociais de que ela gostava mais do ex-genro

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 29 de outubro de 2025 às 17:00

Getso de Margareth Serrão virou assunto nas redes sociais
Getso de Margareth Serrão virou assunto nas redes sociais Crédito: Reprodução | Instagram

Após muito vai e vem e polêmicas, Virginia e Vini Jr oficializaram o namoro com uma foto que chamou atenção nas redes sociais, mas um detalhe também ficou evidente. A mãe da influenciadora, Margareth Serrão, teria se limitado apenas a curtir a publicação, sem deixar comentários, mensagens de apoio ao novo casal ou repercussão em suas redes sociais.

