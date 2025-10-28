Acesse sua conta
Antes de namorar com Vini Jr, Virginia já foi DJ de Funk: ‘Arrastando a tabaca no chão’

Relembre passado da influenciadora que assumiu relacionamento com craque do Real Madrid

  Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 28 de outubro de 2025 às 20:41

Virginia e Vini Jr. assumiram relacionamento
Virginia e Vini Jr. assumiram relacionamento Crédito: Reprodução | Instagram

Por mais que para muitos, o relacionamento de Virginia com Vini Jr não fosse mais uma novidade, a internet parou com a publicação conjunta entre os dois no Instagram, fazendo até o post virar meme. Diversos famosos estão fazendo colagens com o fundo da imagem, que exibe uma cama com um coração gigante feito de pétalas de rosas.

Vini Jr. e Virginia Fonseca

Vini Jr. e Virginia Fonseca por Reprodução
Vini Jr. e Virginia Fonseca apareceram em Story de Tainá Castro por Reprodução
Virginia está com Vini Jr em Mônaco por Reprodução | Instagram
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução/Instagram
Foto postada por Virginia ganhou like de Vini Jr. por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca posta sobre 'guerra' após fim de affair com Vini Jr. por Reprodução
Virginia Fonseca com blusa de Vini Jr. por Reprodução
Pronunciamento de Vini Jr. sobre relação com Virginia por Reprodução
Vini Jr. e Virginia Fonseca viveram um breve affair por Reprodução
Virginia e Vini Jr estavam se conhecendo por Reprodução | Redes Sociais
Virginia posa com camisa do Real Madrid com nome de Vini Jr. por Reprodução/Instagram
Vini Jr. posta pela primeira vez ao lado de Virginia em Madrid por Reprodução/TikTok
Virginia brincou com MC Poze após pedido para deixar Vini Jr 'respirar' por Reprodução
Virginia brincou com MC Poze após pedido para deixar Vini Jr 'respirar' por Reprodução
Virginia com amigos na casa de Vini Jr. por Reprodução
Virginia com amigos na casa de Vini Jr. por Reprodução
Virginia com amigos na casa de Vini Jr. por Reprodução
Virginia com amigos na casa de Vini Jr. por Reprodução
Foto publicada por irmão de Vini Jr por Reprodução | Redes Sociais
1 de 19
Vini Jr. e Virginia Fonseca por Reprodução

“V (emoji de coração) V”, diz a legenda do carrossel de fotos que mostra o quarto repleto de balões, pétalas de rosa e ursos de pelúcia. Virginia que faz questão de destacar a vida construída a partir de muito trabalho, já foi até DJ de Funk, o que muita gente não sabe. Inclusive, Virginia já gravou vídeos chamando o público para “arrastar a tabaca até o chão”.

“Fala gente, aqui quem fala é a DJ Vivi Fonseca, e eu to aqui para chamar todos vocês para comparecerem na boate Villa Lounge, 24 de dezembro, véspera de Natal, a gente vai estar lá arrastando a tabaca no chão e dançando até o dia amanhecer, aguardo todos vocês, beijo”, diz Virginia em um vídeo publicado nas redes sociais.

Na época, Virginia ainda morava em Minas e sonhava em viver da música. No entanto, deixou o sonho para trás. Virginia revelou em entrevista à coluna Fábia OLiveira, do jornal Metrópoles, que não gostava da sensação de trabalhar enquanto todos se divertiam.

“Eu sou uma pessoa que gosto de curtir enquanto está todo mundo curtindo. Eu não gosto de trabalhar enquanto está todo mundo curtindo e essa era a vibe de DJ. Quando eu tive que sair do Natal com a minha família para tocar em uma cidade três horas da minha, eu falei: ‘Não dá para mim. Não dá para continuar”, disse.

Inclusive, Virginia foi incentivada por Zé Felipe, ex-esposo a continuar, mas garantiu que não pretende voltar e nem fazer uma parceria musical com ele. “Eu amei essa época, serviu de aprendizado, mas vi que não era o que eu gostava mesmo e a gente tem que fazer o que a gente gosta”, explicou.

Hoje com 26 anos, Virginia é uma das maiores empresárias e influenciadoras digitais do Brasil, inclusive, a que tem mais seguidores. Ela começou a trabalhar com a internet em 2016, quando tinha 17 anos e morava em Portugal. Em seu terceiro vídeo no YouTube, atingiu 100 mil inscritos e passou a investir de vez na carreira digital.

Dois anos depois, trabalhou com Rezende, um dos maiores youtubers do país, com quem teve relacionamento até 2020. Em abril do mesmo ano, assumiu o relacionamento com Zé Felipe e se transformou em um fenômeno. Como sertanejo, teve três filhos: Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo. Os dois terminaram o relacionamento em maio deste ano.

Virginia apresenta o programa “Sabadou com a Virginia”, é rainha de bateria da Grande Rio do Carnaval 2026 e acaba de oficializar o romance com Vini Jr.

