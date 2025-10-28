Gesto de amigo de Zé Felipe sobre namoro de Virginia e Vini Jr chama atenção

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 28 de outubro de 2025 às 18:43
Após muitas polêmicas, Virginia e Vini Jr finalmente assumiram o relacionamento. Com uma foto romântica em frente a uma cama cercada por corações formados por papéis picados, os dois oficializaram a relação.
Vini Jr. e Virginia Fonseca
No entanto, em meio ao anúncio da relação, mais um burburinho vem à tona. João Victor Cocar, melhor amigo de Zé Felipe, virou assunto nas redes sociais nesta terça-feira (28) após internautas notarem um gesto curioso do empresário em relação a Virginia.
Entre tantas reações ao anúncio do relacionamento nas redes sociais, João Victor curtiu o post da ex de seu melhor amigo.
O gesto repercutiu principalmente porque o empresário já havia revelado publicamente ter sido cortado da festa de aniversário de José Leonardo, dando a entender que não foi convidado para a celebração por decisão de Virginia.
Além disso, em outra festa, o aniversário recente de Maria Flor, João Victor também não compareceu. João Victor é padrinho de Maria Alice, filha primogênita de Virginia e Zé Felipe.