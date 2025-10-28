Acesse sua conta
Gesto de amigo de Zé Felipe sobre namoro de Virginia e Vini Jr chama atenção

Atitude de João Victor chamou atenção nas redes sociais

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 28 de outubro de 2025 às 18:43

Virginia e Vini Jr assumiram o relacionamento
Virginia e Vini Jr assumiram o relacionamento Crédito: Reprodução | Instagram

Após muitas polêmicas, Virginia e Vini Jr finalmente assumiram o relacionamento. Com uma foto romântica em frente a uma cama cercada por corações formados por papéis picados, os dois oficializaram a relação.

