ENTENDA

Gesto de amigo de Zé Felipe sobre namoro de Virginia e Vini Jr chama atenção

Atitude de João Victor chamou atenção nas redes sociais

Felipe Sena

Publicado em 28 de outubro de 2025 às 18:43

Virginia e Vini Jr assumiram o relacionamento Crédito: Reprodução | Instagram

Após muitas polêmicas, Virginia e Vini Jr finalmente assumiram o relacionamento. Com uma foto romântica em frente a uma cama cercada por corações formados por papéis picados, os dois oficializaram a relação.

Vini Jr. e Virginia Fonseca 1 de 19

No entanto, em meio ao anúncio da relação, mais um burburinho vem à tona. João Victor Cocar, melhor amigo de Zé Felipe, virou assunto nas redes sociais nesta terça-feira (28) após internautas notarem um gesto curioso do empresário em relação a Virginia.

Entre tantas reações ao anúncio do relacionamento nas redes sociais, João Victor curtiu o post da ex de seu melhor amigo.

O gesto repercutiu principalmente porque o empresário já havia revelado publicamente ter sido cortado da festa de aniversário de José Leonardo, dando a entender que não foi convidado para a celebração por decisão de Virginia.