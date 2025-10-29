ENTENDA

Fernanda Torres revela medo de Fernanda Montenegro: ‘À beira da ruína’

Atriz fez revelação sobre relação da mãe com o dinheiro

Felipe Sena

Publicado em 29 de outubro de 2025 às 19:13

Fernanda Torres e Fernandda Montenegro Crédito: Reprodução | Instagram

Protagonista de “Ainda Estou Aqui”, como Eunice Paiva, Fernanda Torres falou sobre um medo de Fernanda Montenegro, um dos maiores nomes da teledramaturgia brasileira.

Durante entrevista à Folha de S. Paulo, a atriz explicou como é a relação de sua família com o dinheiro, revelando que a veterana da Globo sempre se preparou para o pior, e planejou o futuro.

Segundo a atriz, nunca fez parte da vida da mãe não se planeja, como se o medo da falta de estabilidade financeira fizesse parte do cotidiano. “Sempre cresci com eles [meus pais] me dizendo que nós estávamos à beira da ruína. Até hoje, a mamãe fala: ‘Eu estou preparada para viver num lugar pequeno’. Eu falo: ‘Mamãe, você tem 96, você trabalhou muito, relaxa”, relatou.

Fernanda Torres explicou ainda que a mãe sempre diz que é necessário “ter três meses garantidos para frente”. “Eu digo para ela que é um pouco mais”, disse Torres.

“Eu procuro o contrário. procuro ser menos tensa com o medo da ruína, que é uma coisa que realmente acompanhou a minha mãe, um pouco porque ela era filha de operários”, disse.

Alguns podem pensar que o “medo da ruína” pode ter adiado a aposentadoria da atriz, mas se engana, Fernanda Montenegro, que sempre faz questão de ressaltar “a vontade de viver”, revelou em entrevista ao Extra, que continuar trabalhando é como uma forma de “homenagem à Nanda”, sua filha.