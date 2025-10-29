Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Fernanda Torres revela medo de Fernanda Montenegro: ‘À beira da ruína’

Atriz fez revelação sobre relação da mãe com o dinheiro

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 29 de outubro de 2025 às 19:13

Fernanda Torres e Fernandda Montenegro
Fernanda Torres e Fernandda Montenegro Crédito: Reprodução | Instagram

Protagonista de “Ainda Estou Aqui”, como Eunice Paiva, Fernanda Torres falou sobre um medo de Fernanda Montenegro, um dos maiores nomes da teledramaturgia brasileira.

Fernanda Torres

Fernanda Montenegro e Fernanda Torres e casal de fãs em Lisboa por Reprodução / Redes Sociais
Fernanda Torres se refugia em sítio da família após o Oscar por Reprodução/Instagram e Globoplay
Mikey Madison, Fernanda Torres e Walter Salles por Al Seib/The Academy
Walter Salles e Fernanda Torres por Reprodução
Fernanda Torres por Reprodução
Fernanda Torres em "Ainda Estou Aqui" por Reprodução
Fernanda Torres com o Globo de Ouro por Divulgação
Fernanda Torres, Walter Salles e Selton Mello por Rodolfo Sanches / TV Globo
Wagner Moura e Fernanda Torres em Saneamento Básico por DivulgaçÃO
Fernanda Torres por Divulgação
Capa da Hollywood Reporter destaca Fernanda Torres por Reprodução/Instagram
Fernanda Torres em Ainda Estou Aqui por Divulgação
Fernanda Torres por Reprodução
Fernanda Torres é uma das estrelas do filme por Reprodução
Fernanda Torres no Oscar por Divulgação Sony
Fernanda Torres por Reprodução
Fernanda Torres por Divulgação
1 de 17
Fernanda Montenegro e Fernanda Torres e casal de fãs em Lisboa por Reprodução / Redes Sociais

Leia mais

Imagem - Fernanda Torres completa 60 anos com recado nas redes sociais; veja

Fernanda Torres completa 60 anos com recado nas redes sociais; veja

Imagem - Fernanda Torres elege 3 filmes nacionais que todo brasileiro deveria assistir; confira lista

Fernanda Torres elege 3 filmes nacionais que todo brasileiro deveria assistir; confira lista

Imagem - Fernanda Torres questiona fortuna de Casimiro sem sair do quarto: 'Como você fez?'

Fernanda Torres questiona fortuna de Casimiro sem sair do quarto: 'Como você fez?'

Durante entrevista à Folha de S. Paulo, a atriz explicou como é a relação de sua família com o dinheiro, revelando que a veterana da Globo sempre se preparou para o pior, e planejou o futuro.

Segundo a atriz, nunca fez parte da vida da mãe não se planeja, como se o medo da falta de estabilidade financeira fizesse parte do cotidiano. “Sempre cresci com eles [meus pais] me dizendo que nós estávamos à beira da ruína. Até hoje, a mamãe fala: ‘Eu estou preparada para viver num lugar pequeno’. Eu falo: ‘Mamãe, você tem 96, você trabalhou muito, relaxa”, relatou.

Fernanda Torres explicou ainda que a mãe sempre diz que é necessário “ter três meses garantidos para frente”. “Eu digo para ela que é um pouco mais”, disse Torres.

“Eu procuro o contrário. procuro ser menos tensa com o medo da ruína, que é uma coisa que realmente acompanhou a minha mãe, um pouco porque ela era filha de operários”, disse.

Alguns podem pensar que o “medo da ruína” pode ter adiado a aposentadoria da atriz, mas se engana, Fernanda Montenegro, que sempre faz questão de ressaltar “a vontade de viver”, revelou em entrevista ao Extra, que continuar trabalhando é como uma forma de “homenagem à Nanda”, sua filha.

Vale lembrar que o aniversário de Fernanda Montenegro foi no último dia 16 de outubro. Na data, Fernanda Torres fez uma homenagem à mãe, exibindo uma foto da infância nas redes sociais.

Leia mais

Imagem - Saiba como o óleo essencial de alecrim pode ajudar no crescimento do cabelo

Saiba como o óleo essencial de alecrim pode ajudar no crescimento do cabelo

Imagem - Treino noturno: 4 combinações de alimentos que dão energia e ajudam a dormir bem

Treino noturno: 4 combinações de alimentos que dão energia e ajudam a dormir bem

Imagem - Saiba como equilibrar os afetos nas novas configurações de família

Saiba como equilibrar os afetos nas novas configurações de família

Mais recentes

Imagem - Anjo da guarda anuncia boas notícias para 3 signos nesta terça (28): a tempestade chega ao fim e a paz que você pediu está perto

Anjo da guarda anuncia boas notícias para 3 signos nesta terça (28): a tempestade chega ao fim e a paz que você pediu está perto
Imagem - Após Miguel Falabella e Samuel de Assis, 8 novos atores entram em ‘Três Graças’; veja quais

Após Miguel Falabella e Samuel de Assis, 8 novos atores entram em ‘Três Graças’; veja quais
Imagem - Marina Queiroz escreve mensagem após eliminação do MasterChef e revela doença enfrentada

Marina Queiroz escreve mensagem após eliminação do MasterChef e revela doença enfrentada

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada