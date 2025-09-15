Fernanda Torres completa 60 anos com recado nas redes sociais; veja

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 15 de setembro de 2025 às 19:51
Esse ano foi dela! Um dos maiores nomes do cinema brasileiro, Fernanda Torres mostrou para o mundo o que é que o brasileiro tem de melhor: arte. A artista que deu voz ao casal Eunice e Rubens Paiva, ao lado do ator Wagner Moura num período que remonta à ditadura militar no Brasil, em “Ainda Estou Aqui” completa 60 anos nesta segunda-feira (15) e deixou recado nas redes sociais.
Fernanda Torres
A filha de Fernanda Montenegro disse que está entrando em um “novo ano”. “Sessenta anos e avante”, relembrou a atriz em uma mensagem escrita ao lado de um emoji de coração.
Fernanda Torres, que venceu o Globo de Ouro de Melhor Atriz pelo filme escrito por Marcelo Rubens Paiva, publicou dois vídeos em que celebra a data tão significativa. Em um dos registros, a atriz passa pela varanda e corredores do hotel em que ficou hospedada para o Festival Internacional de Cinema de Veneza, que aconteceu de 27 de agosto a 6 de setembro.
Na publicação seguinte, aparece a imagem de um bolo de chocolate com duas velas acesas com a numeração “60”, a idade que Fernanda Torres completa, com a voz de Fernanda Montenegro de fundo. “Aí o jacu e sessenta anos”, diz a atriz aos risos enquanto a ave passa no fundo.
Fernanda Torres virou um dos nomes mais falados no mundo cinematográfico neste ano. Com seu jeito divertido e autêntico, a atriz foi de nome mais cotado para o Oscar até a fantasia de Carnaval por sua maestria em “Ainda Estou Aqui”. O filme ultrapassou as fronteiras nacionais e ganhou vários holofotes, gerando até mais engajamento nas redes sociais da premiação do que as produções internacionais.