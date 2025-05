COMÉDIA

Saneamento Básico, o Filme retorna aos cinemas, e Fernanda Torres comemora: 'Elencasso'

Confira onde assistir em Salvador

Tharsila Prates

Publicado em 29 de maio de 2025 às 23:10

Saneamento Básico, o Filme Crédito: Reprodução

Saneamento Básico, o Filme estreou novamente nos cinemas nesta quinta-feira (29) em edição especial e restaurada. Dirigido pelo gaúcho Jorge Furtado (Meu Tio Matou um Cara e O Homem que Copiava) e lançado em 2007, o longa conta com Fernanda Torres, Wagner Moura, Lázaro Ramos, Camila Pitanga, Bruno Garcia, Tonico Pereira e Paulo José.>

Eles interpretam moradores de uma pequena vila no sul do país que se juntam para pleitear a construção de uma estação de tratamento de esgoto. Para conseguir o dinheiro, eles precisam fazer um filme de ficção.>

Em um vídeo publicado no Instagram, a atriz Fernanda Torres comemorou o relançamento nos cinemas do país: "Estou aqui hoje para falar de um filme que eu amo. Um dos filmes que eu mais amei fazer na minha vida, escrito e dirigido pelo nosso gênio do sul, Jorge Furtado", começou a atriz.>

"Esse filme tem um elenco precioso. Euzinha, modéstia à parte, Wagner Moura, nosso laureadíssimo ator, Camila Pitanga, Lázaro Ramos, Paulo José, Tonico Pereira, Bruno Garcia. Enfim, elencasso", celebrou ela.>

"É um filme muito inteligente, porque discute exatamente isso: vale a pena ter cultura em um país que não tem saneamento básico?", descreve a atriz. "Estou felicíssima que isso está acontecendo porque é um filmão. Vale a pena assistir. Não perca!", diz ela.>

Em Salvador, a Saladearte está exibindo o longa no Paseo (sala 1), neste sábado e domingo, às 10h45 (junto com o documentário Ilha das Flores, do mesmo Jorge Furtado); no Cinema do Museu, no sábado, às 14h30, e no domingo e segunda, às 15h05; e no Cine MAM, diariamente, exceto sábado, às 18h40.>

O Cine Glauber Rocha também está passando o filme diariamente, às 17h10, sendo que no sábado (31) a sessão é também para professores cadastrados. No dia 4 de junho, também às 17h10, haverá sessão do Club Jovem.>

No dia 6 de junho, haverá exibição no CineCampus da Uneb, às 16h e às 18h30, com ingressos grátis e retirada pelo Sympla.>

Na época do lançamento, Saneamento Básico foi indicado ao Prêmio Grande Otelo nas categorias de Melhor Roteiro Original e Melhor Efeitos Especiais. Venceu ainda o Prêmio Guarani em Melhor Atriz (Fernanda Torres), Atriz Coadjuvante (Camila Pitanga), Roteiro Original e Direção de Arte.>