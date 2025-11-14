MENSAGEM DO DESTINO

Hora de cair na real: tire a sua sorte do dia para esta sexta (14)

O CORREIO traz uma mensagem diária para os seus leitores

Elis Freire

Publicado em 14 de novembro de 2025 às 05:00

Crédito: FreePik

Hoje é um dia para reconhecer os próprios erros. Esta sexta (14) nos mostra que nem sempre o outro é o tóxico de uma relação, por vezes, o controle e o desrespeito vêm de você mesmo. A energia estará propícia para o desenvolvimento do autoconhecimento, não só se acolhendo, mas também assumindo responsabilidade pelas suas ações no mundo.

A sorte do dia ensina ainda que a mudança sim é possível, a partir do momento que se reconhece aquilo que precisa ser mudado, afinal, as vezes tentamos esconder de nós mesmo o que já sabemos estar errado por preguiça.

A mensagem do dia é a seguinte:

Você é o único responsável pela vida que tem hoje e, consequentemente, o único responsável por mudá-la.