É o momento de dar uma basta em relações que não te fazem bem: tire a sua sorte do dia para este domingo (23)

O CORREIO traz uma mensagem diária para os seus leitores

  Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 22 de novembro de 2025 às 05:00

Você provavelmente conhece ou até mesmo tenha em seu ciclo de vida aquela pessoa que nunca tem uma palavra de incentivo, apenas tece críticas a todo instante, a ponto de você olhar no espelho e não conseguir encontrar nenhuma qualidade em si mesmo.

Pode ser uma pessoa que você considera como amigo, um irmão, tio, ou até mesmo seus próprios pais. Será que não é um momento de dar um basta nessa relação?

Por mais que você goste, ame e tenha algum sentimento especial por essa pessoa, vale a pena mesmo desgastar sua saúde mental ou até mesmo esforços físicos para estar ao lado dessa pessoa?

Essa pessoa já demonstrou que não te valoriza o suficiente, e até mesmo da forma que você merece. Erros todos cometemos, a todo instante, mas será que você não tem mesmo nenhuma qualidade? Ou essa tal pessoa está despejando as frustrações dela em você? A sorte do dia implica libertação para uma vida leve, tranquila e em paz.

A mensagem é a seguinte:

É o momento de deixar para trás quem não faz mais sentido.

Esta é uma mensagem diária do CORREIO para os seus leitores. 

