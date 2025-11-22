CRIME

Empresário sequestrado é resgatado com as mãos amarradas em Itapuã

Vítima foi abordada por criminosos no bairro do Iapi

Maysa Polcri

Publicado em 22 de novembro de 2025 às 15:17

Vítima foi encontrada dentro de carro Crédito: Divulgação

Um empresário que foi sequestrado no bairro do Iapi, em Salvador, foi resgatado no KM 17, em Itapuã. De acordo com informações da Polícia Militar, policiais da 27º Companhia Independente (CIPM) foram acionados para ocorrência e descobriram que o carro da vítima possui rastreador.

Com isso, os policiais conseguiram localizar o veículo na localidade do KM 17. O carro foi interceptado, mas os sequestradores fugiram ao perceber a presença da PM.

O empresário foi encontrado dentro do veículo, com as mãos amarradas. A vítima foi encaminhada à Delegacia de Repressão a Furto e Roubo de Veículos, onde a ocorrência foi registrada.