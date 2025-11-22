Acesse sua conta
Anjo da Guarda deste sábado (22 de novembro) traz recado do céu para 3 signos: não tenha mais dúvida, alguém lá de cima cuida de você

O universo envia sinais sutis de que o amor verdadeiro nunca se perde, apenas muda de forma e continua te protegendo

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 22 de novembro de 2025 às 00:30

Signo, horóscopo, zodíaco, astrologia
Signo, horóscopo, zodíaco, astrologia Crédito: Reprodução

O sábado (22 de novembro) amanhece envolto em uma energia espiritual profunda e emocionante. Há dias em que a saudade aperta de um jeito diferente, e este é um deles. Os anjos da guarda revelam que alguém querido, que já partiu, está enviando conforto e paz ao seu coração. Pode ser por meio de um sonho, uma lembrança, uma música que toca de repente ou uma sensação de abraço invisível. É o jeito do céu dizer que o amor continua vivo, mesmo quando o corpo não está mais aqui. Essa presença vem para te fortalecer, aliviar as dores e lembrar que você nunca esteve sozinho.

Áries

Você pode se emocionar com lembranças que surgem de forma inesperada. Não encare isso como coincidência, é um carinho vindo do alto. O universo quer te mostrar que a ausência física não significa afastamento espiritual. Essa energia protetora te envolve e te ampara, especialmente quando o cansaço parece maior.

As cores de cada signo | Áries: Vermelho paixão

Leão

O dia pode trazer uma sensação de leveza que você não sabe explicar. É o toque espiritual de quem continua te acompanhando com amor. Essa presença te protege e guia silenciosamente, abrindo caminhos e te ajudando a encontrar serenidade. Permita-se sentir, sem medo ou dúvida: o que vem do céu é sempre luz.

As cores de cada signo | Leão: laranja intenso

Libra

O emocional estará mais sensível, e os sinais espirituais se manifestarão com clareza. Pode ser um sonho vívido, uma mensagem simbólica ou até um arrepio que aquece a alma. O recado é de cuidado e amor eterno. Essa conexão te lembra que o vínculo verdadeiro nunca se rompe e que o amor segue sendo sua maior proteção.

As cores de cada signo | Libra: rosa quartzo

Mensagem do dia: “O amor não morre, apenas muda de endereço. E quem te ama lá de cima continua te guiando, todos os dias, com a mesma ternura de sempre.”

