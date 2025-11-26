MENSAGEM

Hora de expulsar o caos: tire a sua sorte do dia para esta quarta (26)

O CORREIO traz uma mensagem diária para os seus leitores

Elis Freire

Publicado em 26 de novembro de 2025 às 05:00

Veja e sorte do dia e descubra o que o destino te reserva Crédito: FreePik

Hoje é um dia de dar um basta nas energias negativas. Esta quarta-feira (26) trará o caos em todas as suas facetas e mostrará que é preciso equilíbrio e atitude para buscar se desvencilhar de vez de tudo que está fritando o seu juízo. O momento será propício para dizer nãos, impor limites e buscar se valorizar em primeiro lugar.

A sorte do dia mostra ainda que ser querida e ajudar os outros todo o tempo pode estar te rendendo sorrisos, mas também tirando de você coisas essenciais como privacidade, momentos sós e até de enxergar os seus próprios desejos.

Sorte do dia 1 de 5

A mensagem do dia para você é a seguinte:

Ao impor limites, você descobre se é amado(a) ou apenas útil.