Hora de expulsar o caos: tire a sua sorte do dia para esta quarta (26)

Elis Freire
Publicado em 26 de novembro de 2025 às 05:00
Hoje é um dia de dar um basta nas energias negativas. Esta quarta-feira (26) trará o caos em todas as suas facetas e mostrará que é preciso equilíbrio e atitude para buscar se desvencilhar de vez de tudo que está fritando o seu juízo. O momento será propício para dizer nãos, impor limites e buscar se valorizar em primeiro lugar.
A sorte do dia mostra ainda que ser querida e ajudar os outros todo o tempo pode estar te rendendo sorrisos, mas também tirando de você coisas essenciais como privacidade, momentos sós e até de enxergar os seus próprios desejos.
Sorte do dia
A mensagem do dia para você é a seguinte:
Ao impor limites, você descobre se é amado(a) ou apenas útil.
Esta é uma mensagem diária do CORREIO para os seus leitores.