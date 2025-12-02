Hora de aprender: tire a sua sorte do dia para esta terça (2)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elis Freire
Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 05:00
A vida te dará a oportunidade de aprender com os erros hoje. Nesta terça-feira (2), você terá tudo para conquistar algo importante se ficar atento(a) aos conselhos das pessoas que gostam de você. Uma mudança de rota a partir da escuta de quem está ao seu redor será uma boa pedida. O ideal é evitar teimosia e cabeça dura.
A sorte do dia mostra ainda que você passará a enxergar algo que antes estava oculto e as coisas ganharão novos contornos, mais realistas e mais claros.
Sorte do dia
A mensagem do dia para você é a seguinte:
Ouvir os outros não nos diminui, só nos enriquece.
Esta é uma mensagem diária do CORREIO para os seus leitores.