Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Hora de aprender: tire a sua sorte do dia para esta terça (2)

O CORREIO traz uma mensagem diária para os seus leitores

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 05:00

Sorte do dia
Sorte do dia Crédito: FreePik

A vida te dará a oportunidade de aprender com os erros hoje. Nesta terça-feira (2), você terá tudo para conquistar algo importante se ficar atento(a) aos conselhos das pessoas que gostam de você. Uma mudança de rota a partir da escuta de quem está ao seu redor será uma boa pedida. O ideal é evitar teimosia e cabeça dura.

A sorte do dia mostra ainda que você passará a enxergar algo que antes estava oculto e as coisas ganharão novos contornos, mais realistas e mais claros. 

Sorte do dia

Sorte do dia por FreePik
Sorte do dia por FreePik
Sorte do dia por FreePik
Sorte do dia por FreePik
Veja e sorte do dia e descubra o que o destino te reserva por FreePik
1 de 5
Sorte do dia por FreePik

LEIA MAIS 

Hora do combate: tire a sua sorte do dia para esta segunda (1/12)

Hora da verdade: tire a sua sorte do dia para este domingo (30)

Hora de aproveitar: tire a sua sorte do dia para este sábado (29)

Hora de saber parar: tire a sua sorte do dia para esta sexta (28)

Hora de construir o futuro: tire a sua sorte do dia para esta quinta (27)

A mensagem do dia para você é a seguinte:

Ouvir os outros não nos diminui, só nos enriquece.

Esta é uma mensagem diária do CORREIO para os seus leitores. 

Leia mais

Imagem - Saldo positivo: 4 signos vão terminar novembro com ótimas notícias

Saldo positivo: 4 signos vão terminar novembro com ótimas notícias

Imagem - Bênçãos: 4 signos terão muita sorte e conquistas no mês de dezembro

Bênçãos: 4 signos terão muita sorte e conquistas no mês de dezembro

Imagem - 3 signos vão reencontrar um amor do passado até o final do ano; veja quais

3 signos vão reencontrar um amor do passado até o final do ano; veja quais

Tags:

Mensagem do dia Mensagem Sorte

Mais recentes

Imagem - Leo Lins faz piada com morte de jovem atacado por leoa e revolta internautas

Leo Lins faz piada com morte de jovem atacado por leoa e revolta internautas
Imagem - Ex-A Fazenda acusa peões de usarem remédios para ‘se manter no jogo’

Ex-A Fazenda acusa peões de usarem remédios para ‘se manter no jogo’
Imagem - A vida finalmente começa a melhorar para esses 3 signos depois desta terça-feira (2 de dezembro)

A vida finalmente começa a melhorar para esses 3 signos depois desta terça-feira (2 de dezembro)

MAIS LIDAS

Imagem - Caravana de Natal da Coca-Cola é antecipada em Salvador; confira a nova data
01

Caravana de Natal da Coca-Cola é antecipada em Salvador; confira a nova data

Imagem - Adolescentes vão poder treinar de graça na Smart Fit durante as férias; veja como funciona
02

Adolescentes vão poder treinar de graça na Smart Fit durante as férias; veja como funciona

Imagem - Opinião: candidatura avulsa de Coronel embaralha o jogo - e ameaça reeleição de Wagner?
03

Opinião: candidatura avulsa de Coronel embaralha o jogo - e ameaça reeleição de Wagner?

Imagem - Touro, Virgem, Escorpião e Sagitário recebem um sinal poderoso do universo hoje (2 de dezembro)
04

Touro, Virgem, Escorpião e Sagitário recebem um sinal poderoso do universo hoje (2 de dezembro)