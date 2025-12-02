OUVIDO ATENTO

Hora de aprender: tire a sua sorte do dia para esta terça (2)

O CORREIO traz uma mensagem diária para os seus leitores

Elis Freire

Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 05:00

A vida te dará a oportunidade de aprender com os erros hoje. Nesta terça-feira (2), você terá tudo para conquistar algo importante se ficar atento(a) aos conselhos das pessoas que gostam de você. Uma mudança de rota a partir da escuta de quem está ao seu redor será uma boa pedida. O ideal é evitar teimosia e cabeça dura.

A sorte do dia mostra ainda que você passará a enxergar algo que antes estava oculto e as coisas ganharão novos contornos, mais realistas e mais claros.

A mensagem do dia para você é a seguinte:

Ouvir os outros não nos diminui, só nos enriquece.