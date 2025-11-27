MENSAGEM

Hora de construir o futuro: tire a sua sorte do dia para esta quinta (27)

O CORREIO traz uma mensagem diária para os seus leitores

Elis Freire

Publicado em 27 de novembro de 2025 às 05:00

Sorte do dia Crédito: Shutterstock

Hoje é um dia para pensar lá na frente. Esta quinta-feira (27) trará uma energia de planejamento e vislumbre do futuro que você deseja alcançar. O momento será propício para traçar metas, objetivos e, mais do que isso, entender com clareza o que se busca e quem você quer se tornar.

A sorte do dia mostra ainda que é importante ter a noção de que o tempo está passando. Saber disso é importante para que você não se deixe levar pela vida sem consciência e depois se arrependa de não ter parado para traçar o seu próprio rumo.

Sorte do dia 1 de 5

A mensagem do dia para você é a seguinte:

Seu futuro é moldado por decisões tomadas por você no presente. Viva com consciência.