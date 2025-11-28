Acesse sua conta
Saldo positivo: 4 signos vão terminar novembro com ótimas notícias

O fim do mês promete ser revigorante para estes signos

  Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 28 de novembro de 2025 às 19:10

Signos e mensagem do universo
Signos e mensagem do universo Crédito: Reprodução

O final de novembro será revigorante para 4 signos do zodíaco, de acordo com previsões da Astrologia. O fim de semana que encerra o ciclo chegará com uma energia de resolução, entusiasmo e positivamente intensa para eles. Após tantos desafios, variações emocionais e percalços, será finalmente o momento do universo retribuir a persistência com resultados, aberturas de portas e boas novas. Sorte, oportunidades e clareza chegarão com força ao fim do mês para os estes felizardos. 

Signos do Zodíaco

Áries por Canva
Touro por Canva
Gêmeos por Canva
Câncer por Reprodução
Leão por Canva
Virgem por Canva
Escorpião por Canva
Sagitário por Canva
Libra por Canva
Aquário por Canva
Capricórnio por Canva
Peixes por Canva
Áries

Veja os 4 signos que vão terminar novembro com ótimas notícias segundo os astrólogos do site João Bidu:

Gêmeos

Gêmeos está entre os queridinhos do fim do mês. Embora Mercúrio retrô tenha causado atrasos, o período final chega com melhorias no trabalho, boas notícias financeiras e um sentimento gostoso de alívio. Além disso, algo que estava travado tende a fluir de repente.

Famosos do signo de Gêmeos

Ivete Sangalo (27 de maio) por Divulgação
Maisa Silva (22 de maio) por Reprodução/Instagram
Adriana Lima (12 de junho) por Reprodução/Instagram
Giovanna Lancellotti (21 de maio) por Reprodução/Instagram
Angelina Jolie (4 de junho) por Divulgação
Morgan Freeman (1º de junho) por Reprodução
Tom Holland (1º de junho) por Divulgação
Camila Pitanga (14 de junho) por Reprodução/Redes Sociais
Nicole Kidman (20 de junho) por Imagem: Reprodução digital | Prime Video
Yasmin Brunet (6 de junho) por Reprodução/Instagram
Débora Nascimento (16 de junho) por Reprodução
Paul McCartney (18 de junho) por Arisson Marinho/ CORREIO
Fernanda Souza (18 de junho) por Reprodução/Instagram
Sophia Abrahão (22 de maio) por Reprodução/Instagram
Kendrick Lamar (17 de junho) por Reprodução/Instagram
Chris Evans (13 de junho) por Reprodução
Ivete Sangalo (27 de maio)

Câncer

Câncer fecha novembro com surpresas agradáveis, já que o Sol ilumina a Casa 6 e traz reconhecimento, vitalidade e notícias animadoras na área profissional. Ainda por cima, assuntos que dependiam de terceiros podem finalmente se resolver.

Famosos do signo de Câncer

Gisele Bündchen (20 de julho) por Reprodução/Redes Sociais
Marina Ruy Barbosa (30 de junho) por Reprodução / Redes Sociais
Lionel Messi (24 de junho) por Inter Miami/Divulgação
Claudia Leitte (10 de julho) por Reprodução/Redes Sociais
Margot Robbie (2 de julho) por divulgação
Selena Gomez (22 de julho) por Reprodução/ Instagram
Grazi Massafera (28 de junho) por Reprodução
Gil do Vigor (14 de julho) por Divulgação
Tom Cruise (3 de julho) por divulgação
Mariana Rios (4 de julho) por Reprodução
Luisa Sonza (18 de julho) por Reprodução
Fábio Porchat (1º de julho) por Reprodução/Record
Fernanda Lima (25 de junho) por Reprodução/Instagram
Rafa Justus (21 de julho) por Reprodução
Ariana Grande (26 de junho) por Reprodução
Murilo Benício (13 de julho)
Gisele Bündchen (20 de julho)

Sagitário

Os últimos dias do mês colocam Sagitário no centro das oportunidades. Com Marte e Sol iluminando o signo, há força, motivação e chances reais de conquistas importantes. Fora isso, ganhos inesperados também estão no radar.

Famosos do signo de Sagitário

Carlinhos Brown (23 de novembro) por @mariguimafotografia
Taís Araujo (25 de novembro) por Reprodução/Instagram
Deborah Secco (26 de novembro) por Reprodução/Instagram
Vera Fischer (27 de novembro) por Reprodução/Instagram
Angélica (30 de novembro) por Reprodução/Instagram
Juliette (3 de dezembro) por Reprodução/Instagram
Taylor Swift (13 de dezembro) por Divulgação
Bruno Gissoni (9 de dezembro) por Reprodução/Redes Sociais
Adriana Esteves (15 de dezembro) por Reprodução
Miley Cyrus (23 de novembro) por Reprodução/Getty Images
Eliana (22 de novembro) por Bob Paulino/TV Globo
Brad Pitt (18 de dezembro) por Jay Hirano/Shutterstock.com
Jay-Z (4 de dezembro) por Shutterstock
Tiago Iorc (28 de novembro) por Reprodução
Nicki Minaj (8 de dezembro) por divulgação
Yanna Lavigne (29 de novembro) por Reprodução/Instagram
Carlinhos Brown (23 de novembro)

Peixes

Peixes termina novembro com novidades no trabalho e maior clareza emocional. Aliás, algo que parecia distante pode se confirmar, trazendo segurança e uma sensação forte de missão cumprida.

Famosos do signo de Peixes

Luan Santana (13 de março) por Reprodução/Instagram
Rihanna (20 de fevereiro) por Divulgação
Marta (19 de fevereiro) por Livia Villas Boas/CBF
Justin Bieber (1º de março) por Reprodução
Arthur Aguiar (3 de março) por YouTube
Lívian Aragão (23 de fevereiro) por Reprodução/Instagram
Renata Sorrah (21 de fevereiro) por Reprodução
Millie Bobby Brown (19 de fevereiro) por Shutterstock
Regina Casé (25 de fevereiro) por Reprodução | Instagram
Ana Hickmann (1º de março) por Divulgação
Carol Castro (10 de março) por Reprodução
Kelly Key (3 de março) por Reprodução
Giovanna Antonelli (18 de março) por Reprodução/Redes Sociais
Alexandre Borges (23 de fevereiro) por Reprodução/TV Globo
Tom Cavalcante (8 de março) por Reprodução
Débora Falabella (22 de fevereiro) por Jorge Bispo/Divulgação
Luan Santana (13 de março)

Signos Astrologia Sorte

