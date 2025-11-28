BOAS NOVAS

Saldo positivo: 4 signos vão terminar novembro com ótimas notícias

O fim do mês promete ser revigorante para estes signos

Elis Freire

Publicado em 28 de novembro de 2025 às 19:10

O final de novembro será revigorante para 4 signos do zodíaco, de acordo com previsões da Astrologia. O fim de semana que encerra o ciclo chegará com uma energia de resolução, entusiasmo e positivamente intensa para eles. Após tantos desafios, variações emocionais e percalços, será finalmente o momento do universo retribuir a persistência com resultados, aberturas de portas e boas novas. Sorte, oportunidades e clareza chegarão com força ao fim do mês para os estes felizardos.

Veja os 4 signos que vão terminar novembro com ótimas notícias segundo os astrólogos do site João Bidu:

Gêmeos

Gêmeos está entre os queridinhos do fim do mês. Embora Mercúrio retrô tenha causado atrasos, o período final chega com melhorias no trabalho, boas notícias financeiras e um sentimento gostoso de alívio. Além disso, algo que estava travado tende a fluir de repente.

Câncer

Câncer fecha novembro com surpresas agradáveis, já que o Sol ilumina a Casa 6 e traz reconhecimento, vitalidade e notícias animadoras na área profissional. Ainda por cima, assuntos que dependiam de terceiros podem finalmente se resolver.

Sagitário

Os últimos dias do mês colocam Sagitário no centro das oportunidades. Com Marte e Sol iluminando o signo, há força, motivação e chances reais de conquistas importantes. Fora isso, ganhos inesperados também estão no radar.

Peixes

Peixes termina novembro com novidades no trabalho e maior clareza emocional. Aliás, algo que parecia distante pode se confirmar, trazendo segurança e uma sensação forte de missão cumprida.