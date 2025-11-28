Saldo positivo: 4 signos vão terminar novembro com ótimas notícias

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elis Freire
Publicado em 28 de novembro de 2025 às 19:10
O final de novembro será revigorante para 4 signos do zodíaco, de acordo com previsões da Astrologia. O fim de semana que encerra o ciclo chegará com uma energia de resolução, entusiasmo e positivamente intensa para eles. Após tantos desafios, variações emocionais e percalços, será finalmente o momento do universo retribuir a persistência com resultados, aberturas de portas e boas novas. Sorte, oportunidades e clareza chegarão com força ao fim do mês para os estes felizardos.
Signos do Zodíaco
Veja os 4 signos que vão terminar novembro com ótimas notícias segundo os astrólogos do site João Bidu:
Gêmeos
Gêmeos está entre os queridinhos do fim do mês. Embora Mercúrio retrô tenha causado atrasos, o período final chega com melhorias no trabalho, boas notícias financeiras e um sentimento gostoso de alívio. Além disso, algo que estava travado tende a fluir de repente.
Câncer
Câncer fecha novembro com surpresas agradáveis, já que o Sol ilumina a Casa 6 e traz reconhecimento, vitalidade e notícias animadoras na área profissional. Ainda por cima, assuntos que dependiam de terceiros podem finalmente se resolver.
Sagitário
Os últimos dias do mês colocam Sagitário no centro das oportunidades. Com Marte e Sol iluminando o signo, há força, motivação e chances reais de conquistas importantes. Fora isso, ganhos inesperados também estão no radar.
Peixes
Peixes termina novembro com novidades no trabalho e maior clareza emocional. Aliás, algo que parecia distante pode se confirmar, trazendo segurança e uma sensação forte de missão cumprida.
