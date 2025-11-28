Energia de prosperidade: 3 signos podem receber uma surpresa financeira ainda hoje (28 de novembro)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 28 de novembro de 2025 às 17:12
O céu desta sexta (28) aponta para oportunidades financeiras claras, daquelas que chegam rápido e pedem decisão. Com Marte ampliando a ação e Júpiter trazendo expansão, alguns signos podem ver a semana virar ao seu favor.
É um bom momento para negociar, renegociar, pedir, propor ou simplesmente aceitar aquilo que já é seu por direito.