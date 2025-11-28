Acesse sua conta
Energia de prosperidade: 3 signos podem receber uma surpresa financeira ainda hoje (28 de novembro)

O alinhamento entre Marte e Júpiter favorece negociações e novas oportunidades

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 28 de novembro de 2025 às 17:12

Signos podem ser levados a gastar dinheiro por impulso
Signos podem ser levados a gastar dinheiro por impulso Crédito: iStock

O céu desta sexta (28) aponta para oportunidades financeiras claras, daquelas que chegam rápido e pedem decisão. Com Marte ampliando a ação e Júpiter trazendo expansão, alguns signos podem ver a semana virar ao seu favor.

  • Confira as previsões:

  • Touro
    O dia abre espaço para acordos, bônus ou uma solução financeira que você aguardava.

  • Sagitário
    Negócios, entrevistas e possibilidades de movimentação profissional ganham força.

  • Escorpião
    O céu favorece movimentos certeiros, especialmente ligados a decisões práticas.

É um bom momento para negociar, renegociar, pedir, propor ou simplesmente aceitar aquilo que já é seu por direito.

