Anjo da Guarda desta sexta-feira (28 de novembro) revela: você vai receber mensagens em sonho

O universo vai se comunicar por meio do descanso e da alma

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 28 de novembro de 2025 às 00:30

Horóscopo, zodíaco, signo e astrologia
Horóscopo, zodíaco, signo e astrologia Crédito: Reprodução

A sexta-feira (28 de novembro) vem com uma energia espiritual profunda e sutil. Os anjos da guarda anunciam que o plano espiritual vai usar os sonhos como forma de enviar respostas, consolo e orientações. É um dia para se recolher mais cedo, cuidar do ambiente antes de dormir e prestar atenção aos detalhes do que sonhar. Pode ser um aviso, um sinal de reconciliação, ou até uma lembrança de alguém que já partiu. Os sonhos virão com clareza e emoção, e trarão paz a quem souber ouvir o que o coração quer dizer.

Câncer

A sensibilidade estará à flor da pele, e os sonhos trarão mensagens importantes sobre o que o coração ainda tenta entender. Pode ser uma forma do universo te mostrar que está no caminho certo. Anote o que lembrar ao acordar, há respostas escondidas nas entrelinhas.

Características de Câncer por Rperodução

Virgem

Mesmo com a mente racional, você vai sentir algo diferente durante o sono. Sonhos vívidos ou simbólicos podem indicar decisões a tomar ou emoções que precisam ser curadas. O anjo te pede calma e atenção: o que vem em sonho é sabedoria espiritual disfarçada de lembrança.

Características do signo de Virgem por Reprodução

Peixes

O mundo espiritual se aproxima fortemente de você. Sonhos podem trazer mensagens de amor, saudade ou consolo vindas de alguém especial. Confie no que sentir e não ignore os sinais. Essa é uma noite de conexão profunda e proteção.

Características de Peixes por Reprodução

Mensagem do dia: “Enquanto o corpo descansa, a alma conversa com o céu. Ouça com o coração o que o sonho tenta te dizer.”

