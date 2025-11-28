Boa notícia a caminho? 3 signos podem receber uma surpresa ainda hoje (28 de novembro)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 28 de novembro de 2025 às 14:14
A sexta-feira (28) chega com um recado claro dos astros: algumas notícias chegam para acalmar o coração de quem já estava cansado da mesma rotina. O aspecto favorável entre Marte e Júpiter cria espaço para oportunidades rápidas, clareza emocional e movimentos que podem mudar o rumo do dia.
Três signos, em especial, têm grandes chances de receber uma surpresa boa.
Para esses três signos, a boa notícia pode ser emocional, profissional ou financeira, o importante é que ela chega para movimentar a semana.