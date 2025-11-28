Acesse sua conta
Boa notícia a caminho? 3 signos podem receber uma surpresa ainda hoje (28 de novembro)

A harmonia entre Marte e Júpiter abre portas inesperadas e favorece revelações positivas

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 28 de novembro de 2025 às 14:14

Signos e mensagem do universo
Signos e mensagem do universo Crédito: Reprodução

A sexta-feira (28) chega com um recado claro dos astros: algumas notícias chegam para acalmar o coração de quem já estava cansado da mesma rotina. O aspecto favorável entre Marte e Júpiter cria espaço para oportunidades rápidas, clareza emocional e movimentos que podem mudar o rumo do dia.

Três signos, em especial, têm grandes chances de receber uma surpresa boa.

  • Como cada signo lida com isso:

  • Leão
    Algo que estava pendente finalmente se ajeita. O dia também fortalece sua liderança e traz boas conversas.

  • Libra
    Você pode receber uma resposta esperada ou uma aprovação que parecia distante. O céu te favorece em acordos.

O segredo que cada signo guarda e nunca conta

Áries: O medo de falhar quando todos esperam sua força. por Canva
Touro: A insegurança de não ter controle sobre tudo. por Canva
Gêmeos: A sensação de se perder entre tantas versões de si mesmo. por Canva
Câncer: O receio de demonstrar o quanto se importa. por Reprodução
Leão: O pavor de não ser especial para quem ama. por Canva
Virgem: A vergonha de admitir que nem sempre sabe o que fazer. por Canva
Libra: O medo de tomar decisões que desagradem alguém. por Canva
Escorpião: O quanto se machuca com pequenas deslealdades. por Canva
Sagitário: A necessidade de aprovação que finge não ter. por Canva
Capricórnio: O peso que carrega por nunca se permitir falhar. por Canva
Aquário: A solidão que sente mesmo rodeado de gente. por Canva
Peixes: O quanto absorve tudo e sofre em silêncio. por Canva
1 de 12
Áries: O medo de falhar quando todos esperam sua força. por Canva

  • Peixes
    A sensibilidade pisciana encontra foco. Alguém pode fazer um gesto importante que aquece o coração.

Para esses três signos, a boa notícia pode ser emocional, profissional ou financeira, o importante é que ela chega para movimentar a semana.

