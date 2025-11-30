MENSAGEM

Hora da verdade: tire a sua sorte do dia para este domingo (30)

O CORREIO traz uma mensagem diária para os seus leitores

Elis Freire

Publicado em 30 de novembro de 2025 às 05:00

Sorte do dia Crédito: Shutterstock

A vida te dará uma resposta hoje. Neste domingo (30), ao colocar algo à prova, o mundo te responderá sem floreios se aquela relação, desafio ou projeto realmente valem a pena. Será importante, então, ouvir o que os outros à sua volta têm dizer, porque muitas vezes somos teimosos e deixamos de lado opiniões válidas de quem vê de fora os seus feitos.

A sorte do dia mostra ainda que é preciso saber reconhecer a própria pequeneza e sair do pedestal. Os seus erros e acertos e ficarão claros e você verá a verdade sobre si e os outros.

A mensagem do dia para você é a seguinte:

"O óbvio é a verdade mais difícil de enxergar" - Clarisse Lispector