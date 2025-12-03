Acesse sua conta
Enquete A Fazenda 17: Mesquita, Saory ou Tamires, quem deve ficar?

Peões disputam pela preferência do público; um deles será eliminado nesta quinta (4)

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 23:46

Roça de A Fazenda está definida!
Roça de A Fazenda está definida! Crédito: Reprodução

Mais uma Roça está definida na reta final de "A Fazenda"! Desta vez, quem disputa pela preferência do público é Luiz Otávio Mesquita, Saory Cardoso e Tamires Assis. A berlinda terminou de ser formada na noite desta quarta-feira (3) em programa ao vivo que teve Dudu vencendo a Prova do Fazendeiro pela quarta vez. Da lama ao disputado chapéu, agora o apresentador terá novamente diversos poderes e privilégios ao longo da semana. 

A missão dos peões foi atravessar um longo tabuleiro, que levava de um escritório até as férias na praia. Dudu teve mais sorte nos dados e chegou do outro lado primeiro, conquistando o reinado do programa. Nesta quinta-feira (4), um dos outros três será eliminado do reality rural. 

Mais uma roça no ar em "A Fazenda"

Luiz Mesquita por Reprodução/Redes Sociais
Saory Cardoso por Reprodução
Tamires Assis por Reprodução
1 de 3
Luiz Mesquita por Reprodução/Redes Sociais

Como a 11ª Roça foi formada?

A noite de formação da roça começou com um elemento decisivo: Carol levou a melhor na Prova de Fogo e ficou com o pergaminho laranja, entregando o branco para Dudu. A escolha influenciaria diretamente o rumo da votação.

Logo depois, o fazendeiro Walério Araújo inaugurou a berlinda ao indicar Saory. Ele criticou o comportamento da peoa nos bastidores e relembrou o momento em que ela arremessou o microfone contra a parede. Saory não se surpreendeu e afirmou que já esperava ser o alvo da semana.

Na votação geral, Dudu foi o peão mais citado, acumulando cinco votos. No entanto, o poder branco lhe permitiu anular todos eles, o que mudou o resultado da rodada. Com isso, Tamires passou a ser a mais votada da casa e decidiu puxar Mesquita da baia. O apresentador Dudu voltou à roça no Resta Um, encerrando a formação do quarteto.

Com o pergaminho laranja em mãos, Carol ainda teve um último papel importante: vetou Mesquita da Prova do Fazendeiro.

Vote abaixo em quem você quer que fique em A Fazenda 17:

*A votação oficial acontece através do site do R7.

A Fazenda 17 Record Roça Reality Show

