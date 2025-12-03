Enquete A Fazenda 17: Mesquita, Saory ou Tamires, quem deve ficar?

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elis Freire
Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 23:46
Mais uma Roça está definida na reta final de "A Fazenda"! Desta vez, quem disputa pela preferência do público é Luiz Otávio Mesquita, Saory Cardoso e Tamires Assis. A berlinda terminou de ser formada na noite desta quarta-feira (3) em programa ao vivo que teve Dudu vencendo a Prova do Fazendeiro pela quarta vez. Da lama ao disputado chapéu, agora o apresentador terá novamente diversos poderes e privilégios ao longo da semana.
A missão dos peões foi atravessar um longo tabuleiro, que levava de um escritório até as férias na praia. Dudu teve mais sorte nos dados e chegou do outro lado primeiro, conquistando o reinado do programa. Nesta quinta-feira (4), um dos outros três será eliminado do reality rural.
Mais uma roça no ar em "A Fazenda"
A noite de formação da roça começou com um elemento decisivo: Carol levou a melhor na Prova de Fogo e ficou com o pergaminho laranja, entregando o branco para Dudu. A escolha influenciaria diretamente o rumo da votação.
Logo depois, o fazendeiro Walério Araújo inaugurou a berlinda ao indicar Saory. Ele criticou o comportamento da peoa nos bastidores e relembrou o momento em que ela arremessou o microfone contra a parede. Saory não se surpreendeu e afirmou que já esperava ser o alvo da semana.
Na votação geral, Dudu foi o peão mais citado, acumulando cinco votos. No entanto, o poder branco lhe permitiu anular todos eles, o que mudou o resultado da rodada. Com isso, Tamires passou a ser a mais votada da casa e decidiu puxar Mesquita da baia. O apresentador Dudu voltou à roça no Resta Um, encerrando a formação do quarteto.
Com o pergaminho laranja em mãos, Carol ainda teve um último papel importante: vetou Mesquita da Prova do Fazendeiro.
Vote abaixo em quem você quer que fique em A Fazenda 17:
*A votação oficial acontece através do site do R7.