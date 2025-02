BATALHA JUDICIAL

Resultado de perícia favorável ao ex-marido revolta Ana Hickmann: ‘Estou exausta’

Uma perícia realizada pelo Banco Daycoval atestou como verdadeira uma assinatura de um empréstimo

H Heider Sacramento

Publicado em 23 de fevereiro de 2025 às 22:02

Ana Hickmann Crédito: Divulgação

A batalha judicial entre Ana Hickmann e o ex-marido, Alexandre Correa, teve um novo desdobramento nos últimos dias, quando uma perícia realizada pelo Banco Daycoval atestou como verdadeira uma assinatura de um empréstimo de R$ 730 mil. A apresentadora, no entanto, alega que a assinatura foi falsificada, conforme relatado anteriormente. Essa decisão gerou revolta por parte de Ana, que se mostrou cansada com a longa disputa, mas continua confiante na resolução do caso. >

Em entrevista ao portal Quem, Ana se mostrou desgastada, mas sem perder a esperança na justiça. “Confesso que estou exausta, mas com fé na solução dos meus problemas. Estou há um ano e três meses em uma batalha sem data para terminar, com muitas inverdades sendo ditas. Eu acredito na justiça e sei que vamos conseguir comprovar tudo que venho contando ao longo desse tempo", declarou a apresentadora.>

Ana Hickmann destacou que já comprovou falsificação de assinaturas em outras instituições financeiras, como o Itaú, onde o contrato foi concluído com a constatação de falsificação. Ela também mencionou que o Bradesco desistiu de cobrar após reconhecer que a assinatura no contrato não era dela. "A falsificação de 10 assinaturas já foi comprovada no DEIC. O contrato com o Itaú já foi conclusivo quanto à falsificação. O Bradesco desistiu da cobrança por reconhecer que a assinatura que constava no contrato não era minha", explicou, relatando os avanços que teve em outros processos.>

Apesar das vitórias parciais, Ana mostrou preocupação com a recente decisão sobre o banco Daycoval. “Me preocupa muito. Uma assinatura falsa feita por alguém com a convicção de quem fazia isso há anos não pode ser reconhecida como original, está claro até para leigos”, afirmou. Ela ainda acrescentou que o juiz não homologou o resultado e que a defesa contestará a perícia com uma nova análise.>

A apresentadora acusa o ex-marido, Alexandre Correa, de forjar 48 assinaturas em seu nome para contratos com diversos bancos. A defesa de Ana afirma que Claudia Helena dos Santos, ex-agente e braço direito de Correa, teria falsificado as assinaturas com frequência. “Ela realizava as imitações de forma tão costumaz e despreocupada, que praticamente ‘criou’ uma assinatura para ser atribuída a Ana Lúcia Hickmann”, alegou a defesa.>