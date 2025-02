FAKE NEWS

Carolina Dieckmann se revolta com boato da morte de Preta Gil: 'Lugar sombrio'

Atriz fez desabafo nas redes sociais

A atriz Carolina Dieckmann usou seus stories no Instagram para criticar um site que divulgou uma notícia falsa sobre a morte de sua grande amiga, Preta Gil, que atualmente enfrenta uma batalha contra o câncer. A atriz expressou indignação com a publicação da fake news e refletiu sobre o impacto negativo de ataques na internet. >

Em um dos vídeos, publicado no sábado (22), Carolina questionou: "Como as pessoas têm a capacidade de anunciar a morte de uma mulher como a Preta, que está lutando bravamente, que está incentivando pessoas a se cuidarem, que fala sobre isso, que é exemplo de resiliência, de força, de amor... Como alguém ataca isso?". Ela continuou sua reflexão, afirmando: "A conclusão que eu chego é não é sobre o que as pessoas atacam, porque sempre vão achar alguma coisa para atacar. Mas é sobre esse lugar sombrio que faz a pessoa vir na internet falar qualquer coisa contra outra pessoa. Difamar, agredir...".>

No final do vídeo, Carolina compartilhou uma frase para o dia: "Se o que você escreve aqui pudesse ser o seu alimento, como estaria alimentando sua alma?". Em seguida, ela fez um convite aos seguidores: "Vamos espalhar coisa boa! Pega seu dedinho, vai na página de alguém que você goste e faz um elogio, manda uma benção, um amor, do nada. Bota lá: 'eu admiro essa pessoa, ela me faz bem'. Porque quando você manda para o outro, automaticamente está mandando para você... A gente se alimenta do que a gente põe para fora também. Não faça pelo outro, faça por você. Beijo, bom sábado".>