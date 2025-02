FAMOSOS

Preta Gil sonha com banho de mar e acarajé de verdade: 'Comi no hospital, mas não chegou igual'

Baiana espera autorização para viajar para Salvador

“Eu comi acarajé [ no hospital]. Pedi acarajé no delivery. Não chegou igual, mas matei um pouquinho da minha vontade. Os médicos falavam que seu quisesse comer alguma coisa, para comer ali. Aqui a gente testa: se você ficar bem, se não vai. Hoje a dieta é livre, e posso comer tudo. Tudo que eu quiser. O importante é eu comer”, disse, em entrevista ao Fantástico.>

Preta falou ainda sobre como tem sido difícil a sua luta contra o câncer. “Eu acabei de ter alta do hospital, quase dois meses de internação. Estou fragilizada, ainda com o corpo muito debilitado. Com dreno, sondas, ainda invadida. Tenho que tratar da ferida operatória, fazer fisioterapia, me recondicionar, me fortalecer”, pontuou.>