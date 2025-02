NOVA FASE

Preta Gil vai para Nova York fazer tratamento experimental contra o câncer

Cantora seguirá para os EUA em abril para nova fase da recuperação

Preta Gil vai começar uma nova etapa no tratamento contra o câncer ainda este ano. A cantora revelou que viaja para os Estados Unidos em abril para participar de um tratamento experimental com medicamentos em fase final de estudo. A informação foi compartilhada em entrevista ao Fantástico, no último domingo (16), onde ela falou sobre sua recuperação. >