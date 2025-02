LUTA CONTRA CÂNCER

'Nada melhor do que estar em casa', comemora Preta Gil após ficar 2 meses internada

Artista recebeu alta no início desta semana

Nesta sexta-feira (14), Preta Gil usou suas redes sociais para abrir o coração e falar sobre a felicidade de estar de volta em casa após quase dois meses de internação no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Preta deu entrada na unidade em dezembro do ano passado para passar por uma cirurgia de retirada de tumores e só recebeu alta no dia 11 deste mês. >

Diagnosticada com câncer colorretal em janeiro de 2023, Preta chegou a ser considerada em remissão no final do mesmo ano, mas, em agosto de 2024, revelou a volta da doença com novos focos em quatro regiões do corpo. Para vencer a batalha, Preta foi internada em dezembro para retirar os tumores, passando por uma cirurgia de 20 horas. >