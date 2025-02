CARNAVAL

Paolla Oliveira anuncia despedida como rainha de bateria da Grande Rio

Atriz deixará posto em 2025 para se dedicar a novos projetos e questões pessoais

“Escolher entre paixões é complicado. Infelizmente, preciso me despedir desse posto, mas não do Carnaval e da Grande Rio. É uma mudança de lugar”, explicou Paolla, visivelmente emocionada. Segundo ela, a saída não significa um adeus definitivo, mas um novo momento. “O Carnaval mora em mim. Só sei fazer as coisas por inteiro, e agora preciso redistribuir minha atenção e energia.”>

Paolla reforçou que conversou previamente com a escola para explicar sua decisão e agradeceu o carinho da comunidade. “O Carnaval e a Grande Rio moram em mim”, disse. Em suas redes sociais, a atriz compartilhou a emoção do momento: “Por enquanto, só sei que o coração tá pequeno e a emoção, gigante.”>

A trajetória de Paolla na Grande Rio começou em 2009, quando estreou como rainha de bateria. Após um período afastada, retornou ao posto em 2020 e foi campeã com a escola em 2022, com o enredo Fala, Majeté! As Sete Chaves de Exu!. No último Carnaval, chamou atenção ao desfilar com uma fantasia inspirada em uma onça-pintada.>