SAÚDE

Estudo aponta que Alzheimer pode ser causado por vírus do herpes

Entenda a ligação entre as doenças

Fernanda Varela

Publicado em 17 de fevereiro de 2025 às 12:41

Alzheimer Crédito: Shutterstock

Estudo com cérebros de pessoas que tiveram Alzheimer mostra forte ligação da doença com infecção por um dos nove vírus da família do herpes>

Um estudo realizado pela Universidade Estadual do Arizona e do Instituto Banner Alzheimer’s, nos Estados Unidos, descobriu evidências que associam o Azheimer ao vírus do herpes. O estudo foi publicado no Alzheimer’s & Dementia: The Journal of the Alzheimer’s Association.>

De acordo com a análise dos cientistas, em 45% dos casos da doença, os pacientes tiveram infecções intestinais crônicas causada pelo citomegalovírus (CMV), um dos nove vírus da família do herpes. “Acreditamos ter encontrado um subtipo biologicamente único de Alzheimer que pode afetar de 25% a 45% das pessoas com essa doença”, afirmou o coautor do estudo Ben Readhead.>

O estudo mostrou ainda que como o citomegalovírus pode permanecer ativo no corpo do paciente por anos, ele pode migrar para o cérebro através do nervo vago, um canal de ligação entre os órgãos. >

Caso a hipótese seja confirmada, o próximo passo da pesquisa é testar medicamentos antivirais para prevenir e para tratar o Alzheimer causado pelo citomegalovírus. Além disso, os pesquisadores já estão desenvolvendo um exame de sangue específico que vai detectar se o paciente teve citomegalovírus - desta forma, ele pode se beneficiar com os medicamentos.>

O Alzheimer é mais comum em pessoas a partir dos 70 anos, mas pode afetar o ser humano em qualquer fase da vida. Os principais sintomas são esquecimento de coisas recentes, como o que comeu no café da manhã; desorientação; dificuldade para lembrar o próprio nome ou onde mora. Além disso, é comum que o paciente fique mais agressivo.>

Citomegalovírus>