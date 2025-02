ESTADO DELICADO

Silvetty Montilla passa por cirurgia e aguarda transplante de rim

Drag queen enfrenta complicações de saúde e terá show beneficente para ajudar no tratamento

A drag queen Silvetty Montilla, de 57 anos, enfrenta um momento delicado em sua saúde. Devido ao agravamento do diabetes, seus rins entraram em falência, tornando-a dependente de hemodiálise. O procedimento, realizado três vezes por semana, é essencial para filtrar substâncias tóxicas do sangue, mas pode causar efeitos colaterais como hipertensão, náusea e febre. >

Diante do quadro, Silvetty entrou na fila para um transplante de rim, cirurgia que pode levar até 18 meses para ser realizada. Além disso, no início do ano, precisou passar por uma angioplastia para corrigir problemas no sistema circulatório. “Ela fez um cateterismo, mas não foi suficiente, então precisou passar pelo procedimento para desobstruir as veias”, explicou seu assessor, Ricardo Gamba, ao Entretê. >