Shakira é hospitalizada após shows no Brasil e adia apresentação no Peru

Cantora colombiana sofreu problema abdominal e precisou de atendimento médico em Lima

H Heider Sacramento

Publicado em 17 de fevereiro de 2025 às 11:10

Shakira havia se apresentado recentemente no Brasil Crédito: YouTube

A cantora Shakira foi hospitalizada neste domingo (16) em Lima, no Peru, após apresentar um quadro abdominal. A artista, que havia se apresentado recentemente no Brasil, precisou adiar o show que faria no Estádio Nacional da capital peruana. >

Em um comunicado, Shakira lamentou a situação e afirmou que sua condição de saúde a impediu de subir ao palco. “Lamento informar que precisei ir ao pronto-socorro por conta de um quadro abdominal e estou hospitalizada neste momento. Os médicos disseram que não tenho condições de me apresentar esta noite”, escreveu.>

Nos storys, cantora explicou adiamento do show Crédito: Reprodução/Instagram

A cantora ainda reforçou que espera se recuperar rapidamente. “Meu plano é realizar esse show o mais rápido possível. Minha equipe está trabalhando em uma nova data para vocês. Obrigada pela compreensão”, disse.>

Segundo o portal peruano Trome, a artista deu entrada no hospital por volta das 5h da manhã e foi submetida a uma endoscopia, mas o resultado do exame ainda não foi divulgado.>

Antes da hospitalização, Shakira havia estreado a Las Mujeres Ya No Lloran World Tour na América Latina com dois shows no Brasil. Na terça-feira (11), a colombiana se apresentou no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, e celebrou o início da turnê. “Rio! Não poderia ter uma plateia melhor para começar! Obrigada por todo o amor e energia em uma noite inesquecível!”, escreveu nas redes sociais. >