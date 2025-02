MORDIDA FATAL

Turista tem mãos devoradas após tentar fazer selfie com tubarão

Mulher canadense foi mordida enquanto estava em águas rasas no Caribe

Uma turista canadense de 55 anos teve as mãos amputadas após ser atacada por um tubarão nas Ilhas Turcas e Caicos, no Caribe. Segundo relatos, a mulher estava em águas rasas quando avistou o animal e tentou se aproximar para tirar uma selfie, momento em que foi mordida. >

De acordo com a Polícia Real das Ilhas Turcas e Caicos, a vítima teve uma das mãos amputada na altura do pulso e a outra na metade do antebraço. “Ela foi socorrida e levada às pressas para o Centro Médico Cheshire Hall, antes de ser transferida para outro local para atendimento especializado”, informou o comunicado das autoridades locais.>