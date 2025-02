CELIBATO?

Sthe Matos diz que não terá relações sexuais com Kevi Jonny para 'casar virgem'

Em conversa com Carlinhos Maia, influenciadora baiana fala sobre decisão ao lado do noivo e seu novo caminho religioso

Sthe Matos, influenciadora digital e ex-participante de "A Fazenda", fez uma revelação inesperada durante uma conversa com Carlinhos Maia, no último domingo (16). Ela afirmou que, junto com o noivo, o cantor Kevi Jonny, decidiu esperar até o casamento para ter relações sexuais. >