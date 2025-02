DESABAFOU

Carolina Dieckmann rebate crítica sobre seu corpo e uso de Ozempic: 'Isso é nocivo'

Atriz recebeu uma chuva de comentários após postar vídeo nas redes sociais



Giuliana Mancini

Estadão

Publicado em 22 de fevereiro de 2025 às 16:43

Carolina Dieckmann rebateu comentários sobre seu corpo Crédito: Reprodução/Instagram

Carolina Dieckmann voltou a rebater os comentários a respeito de seu corpo nas redes sociais. A atriz fez um desabafo nos Stories do Instagram na manhã deste sábado (22) e falou mais uma vez sobre as críticas que recebeu dos internautas. Ela reforçou que o comportamento é nocivo.>

"Vim falar um pouquinho com vocês sobre meu vídeo de ontem. Muitos comentários positivos, muito mais do que negativos, mas tem aqueles que continuam criticando o meu corpo, incrível como isso ainda está acontecendo. Sempre fico pensando no que fazer para as pessoas se tocarem que não é uma reclamação, rebater críticas, mas como é feio, como é um hábito ruim criticar os outros, e principalmente mulheres criticarem atacando outras mulheres. Isso é nocivo, além de feito", disse.>

Carolina também criticou o fato de um internauta ter criado o boato sobre a morte da cantora Preta Gil, desmentida na noite de sexta-feira (21) pela própria artista. "Eu estava pensando, até que eu vi uma matéria em alguns desse sites, dizendo que uma pessoa tinha anunciado a morte da Preta. Como eu vou reclamar, né? Se as pessoas tem a capacidade de anunciar a morte de uma mulher como a Preta, que está lutando bravamente, incentivando pessoas a se cuidarem, que fala sobre isso, que é um exemplo de resiliência, de força, de amor. Como alguém ataca isso?".>

"Não é sobre o que as pessoas atacam, porque elas sempre vão achar alguma coisa pra atacar. É sobre esse lugar sombrio que faz a pessoa vir na internet falar qualquer coisa contra outra pessoa. Difamar, mentir, agredir. É sobre isso. Eu postei uma frase sobre isso, se o que você escreve aqui pudesse ser o seu alimento, como você estaria alimentando sua alma?", refletiu a atriz.>

Os comentários surgiram após Dieckmann compartilhar um vídeo exibindo seu look improvisado de Carnaval, composto por calça jeans com franjas brilhantes, top prateado e acessórios reluzentes. No entanto, o que mais chamou atenção dos internautas foi sua silhueta mais magra, o que levou um usuário a questioná-la sobre um possível uso de Ozempic. >

Carolina Dieckmann nega que tenha usado Ozempic para emagrecer Crédito: Reprodução/Instagram

A atriz chegou a responder a algumas pessoas que mencionaram o uso de remédio e seus ossos aparentes. "Melhor do que sem ossos, né?", ela escreveu antes de emojis de gargalhadas.>

O emagrecimento, segundo Carolina, foi parte de sua preparação para o papel principal no filme Descontrole, onde interpreta uma escritora infantojuvenil bem-sucedida que enfrenta uma crise criativa, sobrecarga familiar e problemas conjugais. Além disso, a personagem lida com o vício em álcool e enfrenta uma recaída, exigindo da atriz um visual mais debilitado.>