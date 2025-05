FAMOSOS

Viih Tube admite mudou muito após ser mãe: 'Era mimada, patricinha'

'Depois que o Ravi nasceu, me olhei no espelho e perguntei: ‘O que passou aqui? Um trator?’, disse ela

Fernanda Varela

Publicado em 7 de maio de 2025 às 13:48

Viih Tube, Eliezer, Lua e Ravi comemoram em casa Crédito: Reprodução / Redes Sociais

Viih Tube falou com franqueza sobre as mudanças que aconteceram em sua vida após se tornar mãe. A influenciadora admitiu que era desconectada da realidade e mudou bastante com as chegadas de Lua e Ravi. “Eu era mimada, patricinha. Nem minhas contas eu pagava”, disse ela, que tem 24 anos.>

Em entrevista à Quem, ela falou sem rodeios sobre os sustos e conquistas do maternar. Aos 22, foi surpreendida pela primeira gravidez. Dois anos depois, com Lua nos braços e Ravi no colo, afirma que “não sobrou nada da vida de antes” – nem a impaciência, nem a despreocupação, nem a velha Viih. “Minha forma de ver o mundo mudou. Eles me melhoraram milhões de vezes”, confessa.>

Entre um clique e outro, com os filhos brincando na areia do lago de casa, Viih falou de medos, da culpa imposta às mães, do puerpério que a engoliu e do reencontro com o próprio reflexo. “Depois que o Ravi nasceu, me olhei no espelho e perguntei: ‘O que passou aqui? Um trator?’. Estava completamente desconectada de mim.”>

De “mãe perfeita” ela desistiu. Hoje, quer ser real. Valoriza as babás, os limites, os “nãos” bem explicados, a liberdade dos filhos e até o caos inevitável. “A Lua é uma criança megaprivilegiada, mas não pode perder o básico: brincar na areia, ser criança”, garante.>

Mesmo com motoristas, seguranças e campanhas milionárias, Viih tenta garantir uma infância com pé no chão. “Eles já nasceram com uma mochilinha nas costas”, reconhece. Mas reforça: o peso da fama não virá sem proteção – seja emocional, seja financeira.>