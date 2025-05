SAÚDE

Rodrigo Hilbert sofre acidente e faz cirurgia às pressas

Marido de Fernanda Lima estava correndo risco

O ator e apresentador Rodrigo Hilbert sofreu um acidente durante uma competição de mountain bike na Cidade do Cabo, África do Sul. O marido de Fernanda Lima precisou fazer uma cirurgia de emergência às pressas.>

Ele caiu da bike no segundo dia do percurso e relatou dor intensa no glúteo, mas decidiu continuar pedalando. Como o quadro agravou, ele precisou abandonar a prova e buscar atendimento médico.>