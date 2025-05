TRETA

Indireta de Alinne Rosa reacende polêmica com filho de Saulo; relembre o caso

Cantora citou que foi vítima de comportamento abusivo e violência psicológica

Fernanda Varela

Publicado em 7 de maio de 2025 às 15:52

Alinne Rosa e João Crédito: Reprodução

Um vídeo publicado por Alinne Rosa nesta quarta-feira (7) nas redes sociais foi o suficiente para a internet mergulhar num déjà-vu coletivo. Em poucos minutos, internautas começaram a apontar o vídeo como uma possível indireta para o cantor Saulo Fernandes — pai de João Lucas, ex-affair da artista baiana. O burburinho trouxe à tona uma história de 2022, quando Alinne revelou ter vivido um relacionamento marcado por episódios de violência psicológica.>

Na época, o namoro relâmpago entre João Lucas e a ex-BBB Thaís Braz já havia dado o que falar. Durou pouco e terminou mal, com farpas trocadas nas redes sociais. O nome de Alinne entrou em cena quando, ao ver a influenciadora sendo criticada, decidiu apoiá-la — e, sem citar nomes, resgatou um vídeo de 2018 em que denunciava o comportamento abusivo de um ex.>

“Em dez dias o cara começou a querer mandar em mim e brigar porque eu postei foto sensual. Porque mulher, pra ele, não pode postar foto sensual. Se eu for falar as coisas que eu ouvi desse menino… só Deus. É uma vergonha alheia”, disse ela no registro, que voltou a circular nas redes nesta terça.>

Na mesma fala, a artista detalha o tipo de violência que teria sofrido: “Paga de paz e amor e trata mulher mal pra c***. Violência psicológica. Tentou fazer isso comigo. É impressionante como isso está enraizado. Não tem idade, do mais novo ao mais velho. É de família, porque ele falou que o pai dele também é assim. Deus me livre.”>