CASO MATTHEW PERRY

Médico acusado pela morte do ator Matthew Perry deve se declarar culpado, diz site

Médico é suspeito de fornecer cetamina ao ator de "Friends" por meio de seu assistente pessoal

Um dos principais acusados no caso que investiga a morte do ator Matthew Perry, o médico Salvador Plasencia, concordou em se declarar culpado de quatro acusações relacionadas à distribuição ilegal de cetamina. A informação foi revelada nesta segunda-feira (16) pelo site TMZ, que aponta que os promotores federais esperam a formalização da confissão nas próximas semanas.>

De acordo com os autos do processo, o médico é apontado como o responsável por fornecer frascos da substância para Kenneth Iwamasa, que atuava como assistente pessoal de Perry. Além disso, Plasencia teria orientado Iwamasa sobre como aplicar a droga, conhecida por seus efeitos anestésicos e também por ser usada em terapias contra depressão e ansiedade.>

Matthew Perry, eternizado como o personagem Chandler Bing da série "Friends", foi encontrado morto em sua casa em outubro de 2023, aos 54 anos, na banheira de hidromassagem. À época, ele estava fazendo um tratamento controlado com cetamina para problemas de saúde mental. No entanto, o laudo oficial da autópsia apontou que a droga presente em seu organismo no momento do óbito não condizia com o padrão de uma terapia supervisionada.>