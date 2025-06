INSPIRADOR

Menino pede festa de aniversário com tema de Pablo e Luisão e recebe visita surpresa

História foi contada nas redes sociais pelo filho de Luisão, Paulo Vieira

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 16 de junho de 2025 às 12:21

Pablo e Luisão - tema do aniversário do jovem de 12 anos Crédito: Reprodução/Redes Sociais

O que era para ser apenas uma homenagem virou um momento inesquecível. No último fim de semana, um menino de 12 anos, que havia acabado de maratonar a série Pablo e Luisão no Globoplay, surpreendeu os pais ao pedir que esse fosse o tema da sua festa de aniversário. O garoto demonstrou tanto carinho pela produção que acabou vivendo um episódio ainda mais especial. >

O pai do aniversariante decidiu procurar os protagonistas reais que inspiraram a série — e acabou se deparando com uma resposta improvável: em vez de apenas enviarem um vídeo, os próprios Pablo e Luisão foram até a festa pessoalmente.>

Menino pede festa com tema de Pablo e Luisão 1 de 4

Quem contou a história foi o humorista Paulo Vieira, filho de Luisão, que compartilhou tudo nas redes sociais. “Um menino com hiperfoco em Pablo e Luisão pediu pro pai que esse fosse o tema do aniversário dele. O pai entrou em contato pedindo pro meu pai e pro Pablo gravarem um vídeo desejando feliz aniversário… como eles não têm limite… ELES FORAM LÁ NO ANIVERSÁRIO DO MENINO. Sério”, escreveu Paulo no X (antigo Twitter).>

A história de Pablo e Luisão nasceu da vida real. Pablo Xavier, de Brasília, e Luís Silva, de Goiás, se conheceram vendendo salgadinhos no Tocantins. Com o tempo, se tornaram amigos e sócios em uma lanchonete na rodoviária de Palmas. Suas aventuras e causos, como a vez em que construíram uma cerca com restos de orelhões que dava choque, começaram a ser compartilhadas por Paulo Vieira nas redes e viralizaram.>

O sucesso rendeu uma adaptação em série, com Otávio Muller e Ailton Graça nos papéis principais, que estreou no Globoplay e rapidamente caiu no gosto do público. A recente aparição surpresa da dupla original reforça o quanto essas histórias atravessaram o humor e tocaram o afeto de quem assiste.>