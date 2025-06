SAÚDE

Entenda o que é PFAS e de que forma café e ovos aumentam sua presença no organismo

Ovos de galinhas criadas em quintal podem conter substâncias tóxicas

PFAS foram encontrados em quantidades elevadas no organismo de gestantes que consomem alimentos como café, ovos e arroz branco com frequência. A descoberta vem de um estudo realizado pela Faculdade de Medicina de Dartmouth, nos Estados Unidos, que investigou como a alimentação pode impactar a presença desses compostos tóxicos no corpo humano.

A análise, feita a partir de aproximadamente 3 mil amostras de sangue e leite materno, identificou uma relação direta entre certos hábitos alimentares e o acúmulo de PFAS. Esses poluentes industriais são conhecidos por sua longa permanência no ambiente e no organismo, sendo associados a riscos à saúde, como distúrbios hormonais, imunológicos e até câncer.

Café: mais do que cafeína

Ovos e fertilizantes contaminados

Os ovos também aparecem como um dos alimentos ligados ao aumento de PFAS no corpo humano, sobretudo quando produzidos em ambientes domésticos. Galinhas criadas em quintais e pequenas propriedades rurais costumam se alimentar com sobras orgânicas ou ração industrializada que, em muitos casos, pode conter resíduos contaminados.

Além disso, o solo onde essas aves circulam pode ter sido tratado com fertilizantes derivados de lodo de esgoto, prática comum em algumas regiões. Como os PFAS são altamente persistentes, sua presença no solo ou na alimentação é suficiente para transferi-los para os ovos consumidos pelas famílias.

Arroz branco e frutos do mar: contaminação via água

No caso dos frutos do mar, o problema está relacionado à poluição das águas oceânicas. Peixes e moluscos acumulam PFAS ao longo do tempo por meio da alimentação e do ambiente, tornando-se fontes contínuas desses compostos para humanos, especialmente em comunidades costeiras e populações com dietas baseadas em pescado.