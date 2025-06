NOVELA DAS 18H

'Garota do Momento': Maristela e Juliano são levados a delegacia

Capítulo de segunda-feira (16) traz reviravoltas, lágrimas e consequências no desfecho da novela de Alessandra Poggi

A reta final de Garota do Momento promete fortes emoções no capítulo desta segunda-feira (16). Com os dias contados para o encerramento da novela das 18h, segredos são revelados e conflitos se intensificam. Após tantas reviravoltas, Bia decide confessar sua participação no roubo do colar Mystique e pede perdão a Beatriz, em uma tentativa de redenção.>