TREINO PESADO

Lore Improta mostra evolução do shape após a gravidez: 'Paciência e foco'

Dançarina celebrou que está de volta na rotina fitness depois das mudanças com a gestação de Liz

Em conversa íntima com os seguidores nas redes sociais, Lore Improta falou abertamente sobre os impactos da gestação no seu corpo. A dançarina e influenciadora baiana, que é mãe da pequena Liz, de três anos de idade, contou que levou tempo para voltar a ter o corpo que desejava após gravidez. Ela, então, compartilhou imagens que mostram o seu físico pouco tempo após o parto, comparando com shape atual. >

“Depois que tive Liz eu tive certeza que meu corpo não ia voltar a ser como antes (…) Eu voltei a treinar no após a gestação com uns 45 dias, muito de levinho porque quando você está amamentando não pode treinar pesado por conta de fabricar leite (…) Eu acho que depois de um ano eu comecei a botar meu corpo no lugar que eu queria (…) Eu me respeitei muito nesse processo, fiquei com muita celulite, perdi toda a minha massa muscular, fiquei com flacidez, tive diástase, fiquei com peito enorme e depois caiu, foi um caos. Eu sempre fui muito focada, eu treinava todos os dias, nunca consegui fazer dieta, eu comia normal, mas ia para a academia todos os dias”, contou.>