AMOR NO AR

João Silva aparece em clima de romance com influenciadora; saiba quem é

Filho de Faustão, que recentemente se declarou solteiro, surpreendeu com fotos românticas em viagem

Elis Freire

Publicado em 16 de junho de 2025 às 09:15

João Silva e Isabella Kherlakian Crédito: Reprodução

João Silva, filho de Faustão, apareceu em clima de romance com uma influenciadora durante viagem no último domingo (15), dando indícios de novo amor no ar. Ele, que recentemente declarou estar solteiro no podcast “Bagaceira Chique”, parece estar mudando esse status, com um possível envolvimento com a blogueira Isabella Kherlakian.>

O jovem, que vai apresentar um um programa aos finais de semana após a exibição do “Sabadou”, no SBT, mostrou o vínculo através de um carrossel de fotos românticas ao lado de Isabella. Nas fotos, o filho de Fausto aparece viajando com a influenciadora em uma aeronave particular, abraçando-a uma sala rústica com lareira e até agarradinhos sorridentes. >

Diversos famosos e fã de João Silva entenderam o recado e desejaram felicidades aos pombinhos. Ticiane Pinheiro, apresentadora da Record e esposa do jornalista César Tralli, deixou corações nos comentários. "Perfeitos!", "Que lindos!", "Amo vocês!", foram algumas das mensagens deixadas na publicação. >

Quem é Isabella Kherlakian?

Fundadora de uma grife e formada em moda pelo Istituto Europeo di Design , Isabella Kherlakian, além de profissional da área é influenciadora e modelo. A jovem já realizou ainda cursos como direção de arte, marketing de conteúdo, compra e merchandising, caça às tendências e estilo de moda conceitual.>

