FRAUDE

Flora Gil denuncia venda de ingressos falsos para turnê Tempo Rei: 'Cuidado!'

Última turnê da carreira de Gilberto Gil tem sido alvo de sites fraudulentos

A esposa e empresária de Gilberto Gil, Flora Gil, usou o seu perfil nas redes sociais para denunciar a venda de ingressos falsos para a turnê "Tempo Rei"— a última de sua carreira do grande nome da MPB. A postagem foi feita após diversos amigos e fãs caírem em golpe na internet ao comprar tickets para o evento através de sites fraudulentos.>

Mesmo depois de pagos, eles não são entregues, ou são disponibilizados com dados falsos, que não permitem o acesso para o show. À Folha de S. Paulo. Flora relatou que eles vão acionar a Justiça para que o site charlatão saia do ar e seja responsabilizado por lesar as pessoas. >