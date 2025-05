DATA EXTRA

Gilberto Gil pode encerrar turnê de despedida na Bahia, revela Flora Gil

Empresária contou que está tentando incluir uma apresentação extra em Salvador

O adeus aos palcos de Gilberto Gil pode ganhar um desfecho ainda mais especial. Flora Gil, empresária e esposa do cantor, revelou que a turnê "Tempo Rei", anunciada como a última da carreira do artista, pode não terminar no navio temático, como previsto. A informação foi dada com exclusividade ao Alô Alô Bahia durante um evento neste domingo (25), no Fera Palace Hotel, em Salvador.>

Atualmente, o encerramento da turnê está marcado para acontecer a bordo do cruzeiro MSC Preziosa, que parte de Santos, em São Paulo, com paradas no Rio de Janeiro e em Búzios. A viagem musical ocorre entre 1º e 4 de dezembro e contará com um elenco de convidados especiais, incluindo nomes como Gilsons, Nando Reis, Jorge Vercillo, Os Paralamas do Sucesso, João Gomes com Mãeana, Liniker e Elba Ramalho.>