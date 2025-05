FAMOSOS

'Neurótica do cinto': Sophia Abrahão desabafa sobre trauma após grave acidente de carro

Atriz contou que trauma vivido fez com que ela mudasse totalmente sua postura como passageira no trânsito

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 30 de maio de 2025 às 10:03

Sophia Abrahão Crédito: Reprodução

A atriz e cantora Sophia Abrahão, 34 anos, abriu o coração sobre um trauma que carrega desde um acidente de carro vivido anos atrás. A revelação foi feita durante participação no podcast Pé no Sofá Pod, apresentado por Flávia Alessandra e Giulia Costa.>

Durante a conversa, Sophia relembrou o episódio marcante que transformou sua relação com o trânsito. "Foi uma fatalidade e me desencadeou muitos traumas relacionados a carro. Foi um acidente sério. Minha mãe estava dirigindo e havia eu e mais duas pessoas no veículo. Eu fui a única que saiu ilesa, o restante se machucou", contou.>

O assunto surgiu após Giulia mencionar a preocupação de sua mãe com suas viagens entre Rio de Janeiro e São Paulo. Sophia então aproveitou para reforçar a importância de um item muitas vezes negligenciado: o cinto de segurança no banco traseiro.>

"Usem cinto de segurança! Virei a neurótica do cinto, principalmente depois do acidente. Até quando estou no banco de trás, não abro mão", alertou.>

Ela também revelou que, desde o ocorrido, perdeu completamente a vontade de dirigir. "Hoje em dia, quando pego um táxi ou carro de aplicativo e o motorista está acelerando demais, peço para ele ir mais devagar. Fiquei bem mais cautelosa", completou.>