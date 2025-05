TV

Qual filme vai passar na 'Sessão da Tarde' desta sexta-feira (30/5)?

Atração começa a ser exibida às 15h30

A Sessão da Tarde, tradicional faixa de filmes da TV Globo, exibe nesta sexta-feira (30) o filme " Cats e Gatolândia ". A atração começa a ser exibida às 15h30, no horário de Brasília.>

Um gato chamado Bolota vive há muito tempo em um apartamento alto na cidade com seu filho, Pipoca. Um dia, curioso sobre o mundo exterior, Pipoca decide sair de casa e embarca em uma aventura para encontrar o lendário paraíso dos gatos. Para encontrar seu filho, Bolota deve superar seu medo e se reconciliar com seu passado, com a ajuda de uma arara.>