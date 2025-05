SAIBA MAIS

Quando o filme 'O Agente Secreto' estreia no Brasil?

Longa brasileiro ganhou os prêmios de melhor diretor e ator no Cannes 2025

O filme "O Agente Secreto" fez sua estreia mundial no Festival de Cannes e já foi premiado. Kleber Mendonça Filho conquistou o prêmio de melhor direção, enquanto o baiano Wagner Moura venceu o prêmio de melhor ator. Mas, afinal, quando será a estreia no Brasil?>

Segundo a BBC, a estreia nacional do longa está prevista para o segundo semestre de 2025. "O Agente Secreto" também foi considerado o melhor filme do festival pelo júri da Fipresci, principal associação de críticos de cinema do mundo, e ganhou o Prix des Cinémas Art et Essai, da Associação Francesa de Cinemas de Arte e Ensaio.>