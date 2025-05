CURIOSO

Descubra o segredo histórico da cor laranja dos gatos

Descoberta genética revela a origem antiga e única dessa coloração

Uma mutação que vem de longe

A mutação identificada age de forma inesperada no organismo do gato. Ela faz com que a produção de melanina seja alterada, substituindo o pigmento escuro pelo laranja. É um mecanismo genético diferente do que se costuma ver para definir cores em animais, algo único.>