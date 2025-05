variedades

5 cuidados para quem tem ou pretende adotar um gato

Veja como garantir a saúde e o bem-estar deste animal de estimação

Entendendo o comportamento felino

Enquanto os cães costumam ser mais dependentes e carinhosos de forma explícita, os bichanos preferem demonstrar afeto com a proximidade. “Eles gostam de estar no mesmo cômodo, no mesmo ambiente. Nem sempre vão querer colo ou carinho, mas estarão por perto, observando e interagindo à sua maneira”, explica o veterinário. >

Atenção à alimentação equilibrada

Cuidados com a castração

A castração, embora necessária por diversos motivos de saúde e segurança, também pode contribuir para o ganho de peso, pois reduz o metabolismo do animal. Dessa forma, a combinação de estímulo à atividade física com uma alimentação balanceada é fundamental. >

Tudo o que seu gato precisa

1. Disponibilize água fresca em várias fontes pela casa

2. Mantenha uma alimentação equilibrada e controlada

3. Estimule o comportamento natural com brincadeiras

4. Garanta ambientes seguros e enriquecidos

5. Cuide da saúde do seu bichinho

As consultas regulares ao veterinário são fundamentais para manter as vacinas em dia e ajudar na detecção precoce de doenças. Para gatos saudáveis, que tenham entre 1 e 10 anos, a indicação é fazer visitas anuais ao veterinário. Gatos com mais de 10 anos ou com problemas de saúde, o ideal é que as consultas sejam a cada seis meses. >