Veja quais são as 8 raças de gato mais inteligentes

Conheça felinos que surpreendem pela facilidade de aprendizado e comportamento observador

Portal Edicase

Publicado em 16 de maio de 2025 às 11:09

A inteligência é destaque entre algumas raças de gatos Crédito: Imagem: biggunsband | Shutterstock

Os gatos são animais de estimação fascinantes e cada vez mais populares nos lares brasileiros. Além de independentes e afetuosos, eles são excelentes companheiros, adaptando-se bem a diferentes rotinas e ambientes. Cada um tem seu próprio temperamento, que pode variar bastante conforme a criação, o convívio com humanos e a raça. >

Entre as muitas qualidades desses felinos, a inteligência é um destaque em algumas raças. Alguns gatos conseguem aprender comandos, resolver desafios com rapidez, compreender rotinas e até responder ao nome com naturalidade. Confira abaixo! >

1. Siamês

O gato siamês é altamente inteligente e costuma abrir portas Crédito: Imagem: Linn Currie | Shutterstock

De origem tailandesa, o siamês é uma das raças mais antigas e reconhecidas do mundo. Tem corpo magro, pelagem curta de coloração clara com extremidades escuras (em tons como chocolate, lilás ou azul), além de olhos azuis intensos. É extremamente comunicativo, vocaliza com frequência e parece “conversar” com o tutor. Seu comportamento é carinhoso, leal e altamente inteligente: ele costuma memorizar rotinas, abrir portas e buscar objetos. >

2. Abissínio

O gato abissínio é inteligente, atento e aprende comandos com facilidade Crédito: Imagem: Pandora Pictures | Shutterstock

Considerado uma das raças mais antigas do mundo, o abissínio tem origem na região da Etiópia. É um gato de porte médio, corpo atlético, orelhas grandes e pelagem curta em tons quentes, com efeito “ticking” (variação de cor em cada fio de pelo). É extremamente curioso, ativo e adora escalar e explorar ambientes. Inteligente e atento, aprende comandos com facilidade e adora brinquedos que desafiem sua mente. >

3. Bengal

O gato bengal é extremamente inteligente, aprende truques e pode até abrir portas ou torneiras Crédito: Imagem: Alexander_Evgenyev | Shutterstock

Resultado do cruzamento entre gatos domésticos e o leopardo asiático, o bengal tem aparência selvagem e comportamento muito ativo. Possui pelagem curta e brilhante com manchas que lembram a de um leopardo, corpo musculoso e forte. É extremamente inteligente, aprende truques, responde a comandos e pode até abrir portas ou torneiras. Gosta de brincar com água e é apaixonado por desafios físicos e mentais. >

4. Maine coon

O gato maine coon aprende com facilidade a andar na coleira e responde bem a estímulos de aprendizagem Crédito: Imagem: Nils Jacobi | Shutterstock

Originário dos Estados Unidos, o maine coon é uma das maiores raças de gatos domésticos. Tem pelagem longa e espessa, cauda volumosa e olhos expressivos. Apesar do tamanho robusto, é gentil, sociável e inteligente. Gosta de acompanhar o tutor pela casa, aprende com facilidade a andar na coleira e responde bem a estímulos de aprendizagem. Por seu temperamento calmo e observador, entende rotinas e interage de forma respeitosa com outros animais e crianças. >

5. Ragdoll

O gato ragdoll é muito inteligente e ligado ao tutor Crédito: Imagem: Otsphoto | Shutterstock

Criado na Califórnia nos anos 1960, o ragdoll é conhecido por seu temperamento dócil e aparência encantadora. Possui pelagem longa e sedosa, geralmente em tons claros com extremidades escuras, e olhos azuis profundos. Quando é pego no colo, relaxa completamente — o que inspirou o nome da raça, que quer dizer “boneca de pano”. Apesar da tranquilidade, é muito inteligente e ligado ao tutor, responde quando chamado, aprende rotinas e pode ser ensinado a realizar comandos simples. >

6. Oriental shorthair

O oriental shorthair costuma aprender truques rapidamente, explora o ambiente com entusiasmo e forma vínculos fortes (Imagem: Oriental shorthair cat | Shutterstock) Crédito:

Parente do siamês, o oriental shorthair surgiu nos Estados Unidos, com influência genética de gatos asiáticos. Tem corpo magro, pelagem curta e orelhas grandes, sendo encontrado em uma enorme variedade de cores e padrões. É sociável, muito vocal e adora atenção. Extremamente inteligente, costuma aprender truques rapidamente, explora o ambiente com entusiasmo e forma vínculos fortes com os tutores. >

7. Burmês

O gato burmês aprende truques com facilidade e é conhecido por seu comportamento brincalhão Crédito: Imagem: redart14 | Shutterstock

Com origem no Sudeste Asiático e desenvolvimento nos Estados Unidos, o burmês é um gato de porte médio, pelagem curta e sedosa, e olhos dourados ou âmbar. É carinhoso, sociável e gosta de companhia humana, sendo ótimo para ambientes com crianças ou outros pets . Aprende truques com facilidade, como buscar objetos, e é conhecido por seu comportamento brincalhão, mesmo quando adulto. >

8. Scottish fold

O gato scottish foldé muito atento, curioso e inteligente Crédito: Imagem: Ance Kazaka | Shutterstock